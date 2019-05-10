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5 قواسم تجمع الحسابات السوداء وفيديو يفضح نيزك قطر
متابعات الخليج 365 - الرياض
حسابات سوداء والهدف واحد وهو المملكة، تجمعهم 5 قواسم مشتركة أولها أن جميعهم خلايا استخباراتية.
أما القاسم الثاني بين الحسابات السوداء هو أن قطر تمولهم، فيما تديرهم تركيا، ويروجون لبعضهم البعض.
وضمن هذه الحسابات السوداء نيزك ومعتقلي الرأي وضمير سعودي وحقوق الضعوف وخط البلدة ومجتهد وآخرون، وهدف كل هؤلاء هو بث الفتن بين السعوديين.
من هو نيزك؟
نيزك هو حساب على مواقع التواصل يدعي أنه لسعودي، ولكن الحقيقة أنه يتبع مؤسسة نيزك للإنتاج الرقمي، ويملكها القطري رمزان راشد حصين النعيمي بسجل تجاري رقم 98502، ورخصة صادرة من وزارة التجارة القطرية برقم 155461، وبعد انتهاء الرخصة استخرج أخرى من تركيا.
أما من يدير محتوى الحساب فهم خلايا تركية وقطرية، وبالنسبة إلى عزمي بشارة فهو شريك في مشروع المؤسسة والحساب، أما مؤسسة عيد الخيرية فهي داعم وممول للمشروع.
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