الأمم المتحدة: انسحاب الحوثيين من الحديدة يبدأ اليوم

2019-05-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الأمم المتحدة، مساء أمس الجمعة، أنها ستراقب انسحاب الحوثيين من الحديدة الذي سيبدأ اليوم السبت ويستمر لمدة 3 أيام.

وقال مايكل لوليسغارد، الذي يرأس بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الاتفاق: إن الحوثيين ينوون بدء الانسحاب اليوم السبت من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

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وأكدت لجنة تنسيق إعادة الانتشار التابعة للأمم المتحدة أن “الحوثيين عرضوا انسحابًا مبدئيًّا من جانب واحد من أجزاء في الحديدة والصليف ورأس عيسى”، معتبرةً أن “انسحاب الحوثيين من الحديدة سيسمح بإرساء دور أممي في دعم موانئ البحر الأحمر”، بحسب “العربية”.

وتابعت اللجنة: “سنراقب انسحاب الحوثيين ابتداءً من يوم 11 من هذا الشهر لمدة 3 أيام”.

وذكرت اللجنة في بيان أن من المهم أن تلي الخطة “الإجراءات الدائمة الملزمة التي تتسم بالشفافية من جانب الطرفين للوفاء الكامل بما عليهما من التزامات”.

وأبرمت الحكومة اليمنية الشرعية وميليشيا الحوثي اتفاقًا مبدئيًّا في ديسمبر الماضي لسحب عناصر الحوثيين من الحديدة بحلول السابع من يناير الماضي؛ وذلك لتمهيد الطريق لمفاوضات تنهي الحرب المستعرة منذ أربعة أعوام. والحديدة شريان حياة لملايين اليمنيين الذين يواجهون خطر المجاعة.