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2019-05-11 رئيس الحرس الملكي يدشن حملة للتبرع بالدم والتثقيف الصحي متابعات الخليج 365 - الرياض دشن رئيس الحرس الملكي، الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري، حملة التبرع بالدم والتثقيف الصحي والتأمين الطبي، بحضور نائب رئيس الحرس الملكي وكبار قادة وضباط رئاسة الحرس الملكي. Advertisements وتأتي الحملة بتنفيذ من إدارة الخدمات الطبية بالحرس الملكي بالتعاون مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية. واستمع الفريق المطيري من مدير إدارة الخدمات الطبية العميد الركن عبدالله بن صالح الميمان لإيجاز عن الحملة، كما اطلع على مجمل الخدمات الطبية المقدمة لأقسام شؤون المرضى وطب الأسرة والمجتمع والنظام الغذائي وطب الأسنان، إلى جانب الأجنحة الطبية والصحية المشاركة في الحملة.









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