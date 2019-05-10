أكثر من 6 آلاف كادر صحي لخدمة الزوار والمعتمرين في المدينة المنورة

2019-05-11

متابعات الخليج 365 - واس

تواصل الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة تقديم الخدمات العلاجية من خلال المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، ومنافذ الدخول والطرق المحورية المؤدية من وإلى المدينة المنورة، على مدار العام وفي مواسم الحج والعمرة.

وحددت صحة المنطقة 10 مستشفيات داخلية وخارجية لتقديم الخدمات للزوار والمعتمرين، وهي مستشفى الملك فهد، أحد، الأنصار, الميقات، خيبر، الحناكية، الحمنة، مدينة الحجاج، المدينة للنساء والولادة والأطفال ومستشفى ينبع العام، في حين تم تكليف 6718 من الكوادر البشرية لتقديم الخدمة الصحية على مدار الساعة منها 1633 طبيبًا، 2139 من التمريض، 2087 فئة الفنيين و 859 إداريًا.

وعلى صعيد مراكز الرعاية الصحية الأولية وضمن المراحل التحضيرية قبيل شهر رمضان فقد تم تحديد مواقع المراكز الصحية المشمولة بخطة العمرة وتجهيزها وهي مركز باب جبريل، الصافيه، باب المجيدي، مركز المراقبة الصحية بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، مركز المراقبة الصحية بمطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز بمحافظة ينبع، ومركز المراقبة الصحية بميناء ينبع التجاري.

كما تقوم إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي على مدار العام بتجهيز مركز النقل الإسعافي وتزويده بالكوادر الفنية المتخصصة، والمركبات الإسعافية عالية التجهيز، ولذلك لخدمة زوار المسجد النبوي الشريف، ودعم مراكز الرعاية الصحية الدائمة والموسمية في المنطقة المركزية المجاورة للمسجد النبوي، بالإضافة إلى دعم أقسام الطوارئ في المستشفيات، وذلك على مدار الساعة.