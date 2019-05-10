- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم ازدحام مروري في حفر الباطن بعد إغلاق دوار المياه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
ازدحام مروري في حفر الباطن بعد إغلاق دوار المياه
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن
أبدى عدد من أهالي حفر الباطن استياءهم من إغلاق “دوار المياه”، الواقع على طريق الملك فيصل مع طريق عثمان بن عفان.
وقال خالد الشمري: إنه تفاجأ بإغلاق الدوار منذ بداية شهر رمضان، الأمر الذي يجبرهم على قطع 2 كيلو من أجل أخذ “يوتيرن” للعودة إلى الجهة المقابلة من طريق الملك فيصل.
أما فهد العنزي فأكد أنه عندما يسلك طريق الملك فيصل قادمًا مع حي المحمدية يضطر للذهاب إلى الإشارة الخماسية بحي البلدية من أجل العودة؛ وذلك بسبب إغلاق الدوار وكذلك إغلاق تقاطع طريق علي بن أبي طالب الذي يقع على نفس الطريق قبل فترة.
وناشد سالكو الطريق الجهات المعنية بسرعة فتح الدوار من أجل انسيابية الحركة المرورية.
كانت هذه تفاصيل خبر ازدحام مروري في حفر الباطن بعد إغلاق دوار المياه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.