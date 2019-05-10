كيف استعدت وزارة الحج لموسم 1440؟

2019-05-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد نائب وزير الحج، عبدالفتاح مشاط، أن ظاهرة الافتراش في الحج تراجعت بشكل كبير، وكذلك أعداد المتخلفين انخفضت بشكل كبير عن السابق.

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وأضاف مشاط، في حواره إلى برنامج “يا هلا 2030” على روتانا خليجية، أن هناك مبادرة لتحويل مؤسسات أرباب الطوائف إلى شركات استنادًا على الكفاءة والقدرة التنظيمية والحوكمة، ومبادرة أخرى لتدشين تطبيق ذكي يشمل كل الخدمات التي تقدم من الـ40 قطاعًا العاملة في خدمة ضيوف الرحمن.

وقال مشاط: إن الوزارة تستهدف في 2030 الوصول إلى مليون متطوع، موضحًا أنه تم تحويل العمل التطوعي إلى عمل مؤسسي من خلال منصة كن عونًا، وأن الوزارة سوف تطلق هذا العام 25 ألف بطاقة إلكترونية تستخدم في متابعة الأفواج وتقديم الخدمات لهم بشكل صحيح.

وتابع نائب وزير الحج: انتهينا من مركز استقبال الحجاج في مدخل مكة المكرمة من ناحية المدينة المنورة، والمركز الثاني بين مكة المكرمة وجدة سيكون جاهزًا في منتصف شوال القادم، كما أن لدينا مبادرة للقضاء على ظاهرة الطبخ العشوائي والتوزيع العشوائي للوجبات، وكذلك مبادرة المخيم الأخضر للمحافظة على نظافة المشاعر.