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المتحرش بفتاة الخبر حلق ذقنه للتمويه فسقط في قبضة الشرطة
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري
تمكنت شرطة المنطقة الشرقية، اليوم الجمعة، من إلقاء القبض على المتحرش بفتاة الخبر أثناء قيادتها بمركبتها فجر اليوم الجمعة، بأحد شوارع المنطقة، حيث تم القبض عليه بعد أن حاول تغيير ملامح وجهه بحلق ذقنه، معتقدًا أن هذه الحيلة سوف تنطلي على رجال الأمن.
ووجه النائب العام، الشيخ سعود المعجب، اليوم، بسرعة القبض على الشاب الذي ظهر في مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع يتحرش بفتاة أثناء تواجدها داخل سيارتها.
وقالت النيابة العامة في بيان لها: بناءً على ما تم رصده من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة لمقطع فيديو متداول لشخص يتحرش بفتاة أثناء تواجدها بسيارتها، أصدر النائب العام توجيهه بالقبض على الشخص المتحرش بعد التثبت من المقطع وكونه المعني بالسلوك الصادر محل التجريم طبقًا لنظام مكافحة جريمة التحرش، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه.
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