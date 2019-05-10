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جراحة ناجحة لخمسيني يزن 300 كيلو ويلازم الفراش منذ 10 سنوات
متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك
أجرى فريق طبي بمستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية، عملية لمريض يبلغ من العمر 55 عامًا يعاني من سمنة مفرطة، حيث وصل وزنه حوالي 300 كيلو جرام وكتلة جسمه 94 كيلو جرامًا، وهو مصاب بمرض السكري، ويلازم الفراش منذ 10 سنوات، ولديه مرض انخناق النوم بسبب السمنة، حيث تم نقله إلى مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية بالتعاون مع الدفاع المدني والهلال الأحمر منذ شهر تقريبًا.
وتم وضع خطة علاجية تتمثل بتناول وجبات عالية البروتين وقليلة السعرات الحرارية، إضافة إلى أدوية تخفيض للوزن، وتم عمل الفحوصات والتحاليل اللازمة تحضيرًا للعملية، إضافة للعلاج الطبيعي وتمارين تقوية المفاصل والعضلات.
تجدر الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من عمل المرحلة الأولى بتحويل الاثنا عشر أحادي التوصيل بطول 250 سم (SADI-S، 250CM)، وأفاق المريض وهو بصحة جيدة.
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