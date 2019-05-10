الرياض تتصدر أكثر المناطق إصدارًا للسجلات التجارية لعام 2018

2019-05-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

ارتفعت نسبة السجلات التجارية لنشاط الإلكترونيات لتصل 17% خلال العام 2018، حيث بلغ عدد السجلات المصدرة (9721) سجلًا، مقابل (8267) سجلًا مصدرًا في عام 2017، فيما بلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة لنشاط الإلكترونيات (33355) سجلًا.

وتصدرت منطقة الرياض قائمة أكثر المناطق في إصدار السجلات التجارية لنشاط الإلكترونيات خلال العام 2018 بواقع (3072) سجلًا، تلتها منطقة مكة المكرمة التي أصدر فيها (2013) سجلًا، ثم المنطقة الشرقية بواقع (1558) سجلًا مصدرًا لنشاط الإلكترونيات.

كما حققت السجلات التجارية لنشاط الأثاث نموًّا بنسبة 53% خلال العام 2018 حيث بلغ عدد السجلات المصدرة (3450) سجلًا، مقابل (2248) سجلًا مصدرًا في عام 2017، فيما بلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة لنشاط الأثاث (11505) سجلات.

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وتصدرت منطقة الرياض قائمة أكثر المناطق في إصدار السجلات التجارية لنشاط الأثاث خلال العام 2018 بواقع (754) سجلًا، تلتها منطقة مكة المكرمة التي أصدر فيها (578) سجلًا، ثم المنطقة الشرقية بواقع (351) سجلًا مصدرًا لنشاط الأثاث.

ونمت السجلات التجارية لنشاط ورش السيارات بنسبة 6% خلال العام 2018، حيث بلغ عدد السجلات المصدرة (7524) سجلًا، مقابل (7041) سجلًا مصدرًا في عام 2017، فيما بلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة لنشاط ورش السيارات (30517) سجلًا.

وتصدرت منطقة الرياض قائمة أكثر المناطق في إصدار السجلات التجارية لنشاط ورش السيارات خلال العام 2018 بواقع (721) سجلًا، تلتها منطقة مكة المكرمة التي أصدر فيها (549) سجلًا، ثم المنطقة الشرقية بواقع (441) سجلًا مصدرًا لنشاط ورش السيارات.

وأوضحت الوزارة أن هذا النمو يأتي تزامنًا مع الإصلاحات والتحسينات التي يخضع لها قطاع الأعمال خلال الفترة الماضية، وإجراءات تسهيل بدء النشاط التجاري التي عملت عليها الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة، وكذلك تم الربط مع عدد من الجهات الحكومية بحيث أتاحت إصدار السجل التجاري وملف العمل والتأمينات الاجتماعية وملف الزكاة والدخل والرخصة البلدية من خلال منصة إلكترونية واحدة (مراس)، وتمكّن الخدمة المستفيدين أيضًا من إصدار شهادة انتساب الغرفة التجارية بشكل إلكتروني، كما أن الخدمات الإلكترونية شملت إمكانية تعديل أو تجديد السجل التجاري عبر استخدام آلية التحقق الأمني مع وزارة الداخلية وخدمة “أبشر”.

وربطت مراس إلكترونيًّا مع 22 من الجهات الحكومية ذات العلاقة ببدء النشاط التجاري، ونتيجة لهذا الربط تتيح مراس حاليًّا أكثر من 112 خدمة إلكترونية والتراخيص الخاصة ببدء العمل التجاري.