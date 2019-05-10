، مسؤول سنغالي يشكر الملك سلمان على إيفاد 70 إمامًا لصلاة التراويح حول العالم ،

محمد بن مسعود - الدمام - طلب استمرارية البرنامج لأن له فائدة عظيمة تعود على الأمة الإسلامية

رفع رئيس جمعية الفلاح لأهل السنة والجماعة بدولة السنغال، الشيخ عثمان علاجو كاه، جزيل الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان –حفظهما الله- على جهودهما في خدمة الإسلام والمسلمين، مشيدًا بجهود وزارة الشؤون الإسلامية على إيفادها 70 إمامًا حول العالم لأداء صلاتَي التراويح والقيام.

وأكد الشيخ عثمان أن برنامج إرسال الأئمة والخطباء لصلاة التراويح، وإلقاء الدروس والمحاضرات والكلمات الوعظية، وإرشاد المسلمين في جميع دول العالم، برنامج عظيم، وجهود مباركة من قِبل مملكة العطاء والخير والإنسانية.

وأضاف: العالم الإسلامي مشتاق لهذه البعثات القرآنية، ويفرحون بها؛ لأنهم يأتون إلينا من منبع الإسلام، ومهبط الوحي، ومَوطن القداسة والإيمان، ومأوى أفئدة المسلمين، بعقيدة صحيحة صافية، لا شك فيها.

وقال رئيس الجمعية: نحن فرحون ومسرورون بوجود الأئمة والخطباء من المملكة العربية السعودية، ونتمنى زيادة أعداد الأئمة، واستمرار هذا البرنامج الإيماني المبارك؛ لما له من فائدة عظيمة، تعود على الأمة الإسلامية.

وفي ختام تصريحه قال: أسأل المولى -عز وجل- أن يحفظ المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا، وأن يحفظ هؤلاء الأئمة والدعاة.. وبارك الله فيهم، ونفع بهم الإسلام والمسلمين.