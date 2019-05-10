، مسؤول سنغالي يشكر الملك سلمان على إيفاد 70 إمامًا لصلاة التراويح حول العالم ،

- 1/2
- 2/2
رفع رئيس جمعية الفلاح لأهل السنة والجماعة بدولة السنغال، الشيخ عثمان علاجو كاه، جزيل الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان –حفظهما الله- على جهودهما في خدمة الإسلام والمسلمين، مشيدًا بجهود وزارة الشؤون الإسلامية على إيفادها 70 إمامًا حول العالم لأداء صلاتَي التراويح والقيام.
وأكد الشيخ عثمان أن برنامج إرسال الأئمة والخطباء لصلاة التراويح، وإلقاء الدروس والمحاضرات والكلمات الوعظية، وإرشاد المسلمين في جميع دول العالم، برنامج عظيم، وجهود مباركة من قِبل مملكة العطاء والخير والإنسانية.
وأضاف: العالم الإسلامي مشتاق لهذه البعثات القرآنية، ويفرحون بها؛ لأنهم يأتون إلينا من منبع الإسلام، ومهبط الوحي، ومَوطن القداسة والإيمان، ومأوى أفئدة المسلمين، بعقيدة صحيحة صافية، لا شك فيها.
وقال رئيس الجمعية: نحن فرحون ومسرورون بوجود الأئمة والخطباء من المملكة العربية السعودية، ونتمنى زيادة أعداد الأئمة، واستمرار هذا البرنامج الإيماني المبارك؛ لما له من فائدة عظيمة، تعود على الأمة الإسلامية.
وفي ختام تصريحه قال: أسأل المولى -عز وجل- أن يحفظ المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا، وأن يحفظ هؤلاء الأئمة والدعاة.. وبارك الله فيهم، ونفع بهم الإسلام والمسلمين.
مسؤول سنغالي يشكر الملك سلمان على إيفاد 70 إمامًا لصلاة التراويح حول العالمعبدالله العنزي الخليج 365 2019-05-10
رفع رئيس جمعية الفلاح لأهل السنة والجماعة بدولة السنغال، الشيخ عثمان علاجو كاه، جزيل الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان –حفظهما الله- على جهودهما في خدمة الإسلام والمسلمين، مشيدًا بجهود وزارة الشؤون الإسلامية على إيفادها 70 إمامًا حول العالم لأداء صلاتَي التراويح والقيام.
وأكد الشيخ عثمان أن برنامج إرسال الأئمة والخطباء لصلاة التراويح، وإلقاء الدروس والمحاضرات والكلمات الوعظية، وإرشاد المسلمين في جميع دول العالم، برنامج عظيم، وجهود مباركة من قِبل مملكة العطاء والخير والإنسانية.
وأضاف: العالم الإسلامي مشتاق لهذه البعثات القرآنية، ويفرحون بها؛ لأنهم يأتون إلينا من منبع الإسلام، ومهبط الوحي، ومَوطن القداسة والإيمان، ومأوى أفئدة المسلمين، بعقيدة صحيحة صافية، لا شك فيها.
وقال رئيس الجمعية: نحن فرحون ومسرورون بوجود الأئمة والخطباء من المملكة العربية السعودية، ونتمنى زيادة أعداد الأئمة، واستمرار هذا البرنامج الإيماني المبارك؛ لما له من فائدة عظيمة، تعود على الأمة الإسلامية.
وفي ختام تصريحه قال: أسأل المولى -عز وجل- أن يحفظ المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا، وأن يحفظ هؤلاء الأئمة والدعاة.. وبارك الله فيهم، ونفع بهم الإسلام والمسلمين.
10 مايو 2019 - 5 رمضان 1440
11:46 PM
طلب استمرارية البرنامج لأن له فائدة عظيمة تعود على الأمة الإسلامية
رفع رئيس جمعية الفلاح لأهل السنة والجماعة بدولة السنغال، الشيخ عثمان علاجو كاه، جزيل الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان –حفظهما الله- على جهودهما في خدمة الإسلام والمسلمين، مشيدًا بجهود وزارة الشؤون الإسلامية على إيفادها 70 إمامًا حول العالم لأداء صلاتَي التراويح والقيام.
وأكد الشيخ عثمان أن برنامج إرسال الأئمة والخطباء لصلاة التراويح، وإلقاء الدروس والمحاضرات والكلمات الوعظية، وإرشاد المسلمين في جميع دول العالم، برنامج عظيم، وجهود مباركة من قِبل مملكة العطاء والخير والإنسانية.
وأضاف: العالم الإسلامي مشتاق لهذه البعثات القرآنية، ويفرحون بها؛ لأنهم يأتون إلينا من منبع الإسلام، ومهبط الوحي، ومَوطن القداسة والإيمان، ومأوى أفئدة المسلمين، بعقيدة صحيحة صافية، لا شك فيها.
وقال رئيس الجمعية: نحن فرحون ومسرورون بوجود الأئمة والخطباء من المملكة العربية السعودية، ونتمنى زيادة أعداد الأئمة، واستمرار هذا البرنامج الإيماني المبارك؛ لما له من فائدة عظيمة، تعود على الأمة الإسلامية.
وفي ختام تصريحه قال: أسأل المولى -عز وجل- أن يحفظ المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا، وأن يحفظ هؤلاء الأئمة والدعاة.. وبارك الله فيهم، ونفع بهم الإسلام والمسلمين.
، مسؤول سنغالي يشكر الملك سلمان على إيفاد 70 إمامًا لصلاة التراويح حول العالم ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول سنغالي يشكر الملك سلمان على إيفاد 70 إمامًا لصلاة التراويح حول العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.