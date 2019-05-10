محمد بن مسعود - الدمام - حذَّرت المديرية العامة للدفاع المدني من خطورة استخدام السلالم الكهربائية على الأطفال، ناصحة بضرورة الانتباه لهم أثناء استخدامهم السلالم الكهربائية بالأسواق. وقال الدفاع المدني في تغريدة على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "لتجنب الخطر رافق أطفالك عند استخدامهم السلالم الكهربائية في الأسواق التجارية". " المدني" يحذِّر من خطورة استخدام الأطفال السلالم الكهربائية بالأسواق صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-10 حذَّرت المديرية العامة للدفاع المدني من خطورة استخدام السلالم الكهربائية على الأطفال، ناصحة بضرورة الانتباه لهم أثناء استخدامهم السلالم الكهربائية بالأسواق. وقال الدفاع المدني في تغريدة على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "لتجنب الخطر رافق أطفالك عند استخدامهم السلالم الكهربائية في الأسواق التجارية". Advertisements 10 مايو 2019 - 5 رمضان 1440 11:34 PM حذَّرت المديرية العامة للدفاع المدني من خطورة استخدام السلالم الكهربائية على الأطفال، ناصحة بضرورة الانتباه لهم أثناء استخدامهم السلالم الكهربائية بالأسواق. وقال الدفاع المدني في تغريدة على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "لتجنب الخطر رافق أطفالك عند استخدامهم السلالم الكهربائية في الأسواق التجارية". ، " المدني" يحذِّر من خطورة استخدام الأطفال السلالم الكهربائية بالأسواق ،

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