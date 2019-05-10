، استشهاد شاب بغزة يرفع ضحايا مسيرة العودة إلى 304 فلسطينيين ،

محمد بن مسعود - الدمام - من بين الشهداء 59 طفلاً و10 سيدات منذ مارس 2018م

استشهد، اليوم الجمعة، فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة، ليرتفع عدد ضحايا مسيرة العودة إلى 304 فلسطينيين.

وفي التفاصيبل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، عن استشهاد الشاب عبد الله جمعة عبد العال جراء إصابته برصاصة في الحوض أطلقها عليه قناصة الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركته في مسيرة سلمية شرق مدير رفح، جنوب قطاع غزة.

ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق، إحصائية بأعداد الشهداء والجرحى منذ انطلاق أحداث مسيرة العودة وكسر الحصار، نهاية مارس 2018م.

وقالت الوزارة في بيان لها: إن 304 فلسطينيين استشهدوا منذ بدء أحداث مسيرة العودة، آخرهم شهيدان سقطا خلال الجمعة الماضية.

وأضافت الوزارة، أن من بين الشهداء 59 طفلاً و10 سيدات، وأكثر من 17 ألف مصاب بإصابات مختلفة، من بينهم ما يزيد عن 3500 طفل.