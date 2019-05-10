، استشهاد شاب بغزة يرفع ضحايا مسيرة العودة إلى 304 فلسطينيين ،

- 1/2
- 2/2
استشهد، اليوم الجمعة، فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة، ليرتفع عدد ضحايا مسيرة العودة إلى 304 فلسطينيين.
وفي التفاصيبل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، عن استشهاد الشاب عبد الله جمعة عبد العال جراء إصابته برصاصة في الحوض أطلقها عليه قناصة الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركته في مسيرة سلمية شرق مدير رفح، جنوب قطاع غزة.
ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق، إحصائية بأعداد الشهداء والجرحى منذ انطلاق أحداث مسيرة العودة وكسر الحصار، نهاية مارس 2018م.
وقالت الوزارة في بيان لها: إن 304 فلسطينيين استشهدوا منذ بدء أحداث مسيرة العودة، آخرهم شهيدان سقطا خلال الجمعة الماضية.
وأضافت الوزارة، أن من بين الشهداء 59 طفلاً و10 سيدات، وأكثر من 17 ألف مصاب بإصابات مختلفة، من بينهم ما يزيد عن 3500 طفل.
استشهاد شاب بغزة يرفع ضحايا مسيرة العودة إلى 304 فلسطينيينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-10
استشهد، اليوم الجمعة، فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة، ليرتفع عدد ضحايا مسيرة العودة إلى 304 فلسطينيين.
وفي التفاصيبل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، عن استشهاد الشاب عبد الله جمعة عبد العال جراء إصابته برصاصة في الحوض أطلقها عليه قناصة الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركته في مسيرة سلمية شرق مدير رفح، جنوب قطاع غزة.
ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق، إحصائية بأعداد الشهداء والجرحى منذ انطلاق أحداث مسيرة العودة وكسر الحصار، نهاية مارس 2018م.
وقالت الوزارة في بيان لها: إن 304 فلسطينيين استشهدوا منذ بدء أحداث مسيرة العودة، آخرهم شهيدان سقطا خلال الجمعة الماضية.
وأضافت الوزارة، أن من بين الشهداء 59 طفلاً و10 سيدات، وأكثر من 17 ألف مصاب بإصابات مختلفة، من بينهم ما يزيد عن 3500 طفل.
10 مايو 2019 - 5 رمضان 1440
11:47 PM
من بين الشهداء 59 طفلاً و10 سيدات منذ مارس 2018م
استشهد، اليوم الجمعة، فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة، ليرتفع عدد ضحايا مسيرة العودة إلى 304 فلسطينيين.
وفي التفاصيبل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، عن استشهاد الشاب عبد الله جمعة عبد العال جراء إصابته برصاصة في الحوض أطلقها عليه قناصة الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركته في مسيرة سلمية شرق مدير رفح، جنوب قطاع غزة.
ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق، إحصائية بأعداد الشهداء والجرحى منذ انطلاق أحداث مسيرة العودة وكسر الحصار، نهاية مارس 2018م.
وقالت الوزارة في بيان لها: إن 304 فلسطينيين استشهدوا منذ بدء أحداث مسيرة العودة، آخرهم شهيدان سقطا خلال الجمعة الماضية.
وأضافت الوزارة، أن من بين الشهداء 59 طفلاً و10 سيدات، وأكثر من 17 ألف مصاب بإصابات مختلفة، من بينهم ما يزيد عن 3500 طفل.
، استشهاد شاب بغزة يرفع ضحايا مسيرة العودة إلى 304 فلسطينيين ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر استشهاد شاب بغزة يرفع ضحايا مسيرة العودة إلى 304 فلسطينيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.