محمد بن مسعود - الدمام - يخوض المنتخب السعودي تحت 20 عاماً غداً السبت مباراته الودية الثالثة ضمن معسكره الإعدادي المقام في مدينة "باد فالترسدورف" النمساوية، في إطار المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لكأس العالم تحت 20 عاماً 2019 في بولندا. غداً.. "الأخضر الشاب" يواجه المكسيك ودياً صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-10 يخوض المنتخب السعودي تحت 20 عاماً غداً السبت مباراته الودية الثالثة ضمن معسكره الإعدادي المقام في مدينة "باد فالترسدورف" النمساوية، في إطار المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لكأس العالم تحت 20 عاماً 2019 في بولندا. 10 مايو 2019 - 5 رمضان 1440 Advertisements 11:28 PM يخوض المنتخب السعودي تحت 20 عاماً غداً السبت مباراته الودية الثالثة ضمن معسكره الإعدادي المقام في مدينة "باد فالترسدورف" النمساوية، في إطار المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لكأس العالم تحت 20 عاماً 2019 في بولندا. ، غداً.. "الأخضر الشاب" يواجه المكسيك ودياً ،

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