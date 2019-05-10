، واشنطن تقرِّر نشر صواريخ باتريوت بالشرق الأوسط ردًّا على التهديدات الإيرانية ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت إن أي هجوم من طهران على المصالح الأمريكية سيواجَه بالرد المناسب

أكد باتريك شاناهان، وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، الجمعة أنه من المهم أن تفهم إيران أن أي هجوم على المصالح الأمريكية سيواجَه بالرد المناسب.

وفي التفاصيل، وافق وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة على نشر صواريخ باتريوت في الشرق الأوسط على خلفية التهديدات الإيرانية‎، وقال: "نحن موجودون في الشرق الأوسط لمحاربة الإرهاب، وتحقيق الأمن"، حسب ما نقلته مراسلة "سكاي نيوز عربية".

وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان الولايات المتحدة إرسال حاملة طائرات وقاذفات "بي 52" إلى الخليج العربي بسبب تهديدات طهران.

وذكر رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة جوزيف دانفورد في وقت سابق أن قرار إرسال حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن" إلى الخليج جاء "لردع التهديد الإيراني في المنطقة".

وذكر المبعوث الأمريكي بشأن إيران براين هوك أن إرسال بلاده حاملة طائرات ليس رسالة سياسية، بل "دفاعًا عن النفس بعد ورود تهديدات بأعمال عدائية".

وأوضح هوك في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية": "لمسنا تهديدات، مفادها أن النظام الإيراني كان يدرس القيام بأعمال عدائية، وأرسلنا حاملة الطائرات لينكولن؛ لنكون مستعدين لأي هجوم".

وكان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جون بولتون قد قال الأحد الماضي إن إدارة ترامب سترسل مجموعة حاملة طائرات هجومية وقوة قاذفات إلى الشرق الأوسط. وأضاف: إن هذه الخطوة تأتي ردًّا على "مؤشرات وتحذيرات" مثيرة للقلق من إيران، ولإظهار أن الولايات المتحدة سترد "بقوة" على أي هجوم.

من جانبه، وصف المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إعلان الولايات المتحدة إرسال حاملة طائرات وقاذفات للشرق الأوسط لتوجيه رسالة إلى طهران بأنه "حرب نفسية".

وتواصل إيران التصعيد من لهجتها تجاه الولايات المتحدة، التي دعت النظام في طهران إلى الجلوس على طاولة المفاوضات للتفاوض بشأن اتفاق نووي جديد.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس إنه لا يستبعد مواجهة عسكرية مع إيران، داعيًا النظام هناك إلى التفاوض على اتفاق نووي جديد.

ولم يتأخر الرد الإيراني على تصريح ترامب؛ إذ قال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني إن طهران لن تجري محادثات مع أمريكا. مضيفًا بأن واشنطن "لن تجرؤ على القيام بعمل عسكري"، وفق ما نقلته "رويترز".



وكان ترامب قد صرح للصحفيين بأنه "لا يمكن أن نستبعد وقوع مواجهة عسكرية مع إيران"، قائلاً: "إن على القادة الإيرانيين الاتصال بي، والجلوس للتحدث لإبرام اتفاق جيد، يساعدهم على الخروج من أزمتهم الاقتصادية".