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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة نادي الاتفاق طرحها تذاكر مباراة الفريق الأول لكرة القدم والتي ستجمعه غداً بفريق الهلال ضمن الجولة 29 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وحددت إدارة الاتفاق تذاكر المباراة على النحو التالي:
الموحدة 50 ريالاً، الممتاز 300 ريال، المقصورة 1500 ريال.
على أن يبدأ بيع التذاكر في ملعب الأمير محمد بن فهد ومتجر نادي الاتفاق.
تذاكر مباراة الاتفاق والهلال.. الأرخص بـ50 ريالاًصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-10
أعلنت إدارة نادي الاتفاق طرحها تذاكر مباراة الفريق الأول لكرة القدم والتي ستجمعه غداً بفريق الهلال ضمن الجولة 29 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وحددت إدارة الاتفاق تذاكر المباراة على النحو التالي:
الموحدة 50 ريالاً، الممتاز 300 ريال، المقصورة 1500 ريال.
على أن يبدأ بيع التذاكر في ملعب الأمير محمد بن فهد ومتجر نادي الاتفاق.
10 مايو 2019 - 5 رمضان 1440
11:18 PM
أعلنت إدارة نادي الاتفاق طرحها تذاكر مباراة الفريق الأول لكرة القدم والتي ستجمعه غداً بفريق الهلال ضمن الجولة 29 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وحددت إدارة الاتفاق تذاكر المباراة على النحو التالي:
الموحدة 50 ريالاً، الممتاز 300 ريال، المقصورة 1500 ريال.
على أن يبدأ بيع التذاكر في ملعب الأمير محمد بن فهد ومتجر نادي الاتفاق.
، تذاكر مباراة الاتفاق والهلال.. الأرخص بـ50 ريالاً ،
المصدر : الخليج 365
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