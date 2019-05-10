، 10 مستشفيات و6718 فرداً لخدمة الزوار والمعتمرين خلال رمضان بالمدينة المنورة ،

- 1/2
- 2/2
تواصل الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة تقديم الخدمات العلاجية من خلال المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، ومنافذ الدخول والطرق المحورية المؤدية من وإلى المدينة المنورة، على مدار العام وفي مواسم الحج والعمرة.
وتفصيلاً، حددت صحة المنطقة 10 مستشفيات داخلية وخارجية لتقديم الخدمات للزوار والمعتمرين، وهي مستشفى الملك فهد، أحد، الأنصار, الميقات، خيبر، الحناكية، الحمنة، مدينة الحجاج، المدينة للنساء والولادة والأطفال ومستشفى ينبع العام، في حين تم تكليف 6718 من الكوادر البشرية لتقديم الخدمة الصحية على مدار الساعة منها 1633 طبيبًا، 2139 من التمريض، 2087 فئة الفنيين و859 إداريًا.
وعلى صعيد مراكز الرعاية الصحية الأولية وضمن المراحل التحضيرية قبيل شهر رمضان، فقد تم تحديد مواقع المراكز الصحية المشمولة بخطة العمرة وتجهيزها وهي مركز باب جبريل، الصافية، باب المجيدي، مركز المراقبة الصحية بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، مركز المراقبة الصحية بمطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز بمحافظة ينبع، ومركز المراقبة الصحية بميناء ينبع التجاري.
وتقوم إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي على مدار العام بتجهيز مركز النقل الإسعافي وتزويده بالكوادر الفنية المتخصصة، والمركبات الإسعافية عالية التجهيز، ولذلك لخدمة زوار المسجد النبوي الشريف، ودعم مراكز الرعاية الصحية الدائمة والموسمية في المنطقة المركزية المجاورة للمسجد النبوي، بالإضافة إلى دعم أقسام الطوارئ في المستشفيات، وذلك على مدار الساعة.
10 مستشفيات و6718 فرداً لخدمة الزوار والمعتمرين خلال رمضان بالمدينة المنورةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-10
تواصل الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة تقديم الخدمات العلاجية من خلال المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، ومنافذ الدخول والطرق المحورية المؤدية من وإلى المدينة المنورة، على مدار العام وفي مواسم الحج والعمرة.
وتفصيلاً، حددت صحة المنطقة 10 مستشفيات داخلية وخارجية لتقديم الخدمات للزوار والمعتمرين، وهي مستشفى الملك فهد، أحد، الأنصار, الميقات، خيبر، الحناكية، الحمنة، مدينة الحجاج، المدينة للنساء والولادة والأطفال ومستشفى ينبع العام، في حين تم تكليف 6718 من الكوادر البشرية لتقديم الخدمة الصحية على مدار الساعة منها 1633 طبيبًا، 2139 من التمريض، 2087 فئة الفنيين و859 إداريًا.
وعلى صعيد مراكز الرعاية الصحية الأولية وضمن المراحل التحضيرية قبيل شهر رمضان، فقد تم تحديد مواقع المراكز الصحية المشمولة بخطة العمرة وتجهيزها وهي مركز باب جبريل، الصافية، باب المجيدي، مركز المراقبة الصحية بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، مركز المراقبة الصحية بمطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز بمحافظة ينبع، ومركز المراقبة الصحية بميناء ينبع التجاري.
وتقوم إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي على مدار العام بتجهيز مركز النقل الإسعافي وتزويده بالكوادر الفنية المتخصصة، والمركبات الإسعافية عالية التجهيز، ولذلك لخدمة زوار المسجد النبوي الشريف، ودعم مراكز الرعاية الصحية الدائمة والموسمية في المنطقة المركزية المجاورة للمسجد النبوي، بالإضافة إلى دعم أقسام الطوارئ في المستشفيات، وذلك على مدار الساعة.
10 مايو 2019 - 5 رمضان 1440
11:21 PM
"صحة المنطقة" قامت بتحديد وتجهيز مواقع المراكز الصحية المشمولة بخطة العمرة
تواصل الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة تقديم الخدمات العلاجية من خلال المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، ومنافذ الدخول والطرق المحورية المؤدية من وإلى المدينة المنورة، على مدار العام وفي مواسم الحج والعمرة.
وتفصيلاً، حددت صحة المنطقة 10 مستشفيات داخلية وخارجية لتقديم الخدمات للزوار والمعتمرين، وهي مستشفى الملك فهد، أحد، الأنصار, الميقات، خيبر، الحناكية، الحمنة، مدينة الحجاج، المدينة للنساء والولادة والأطفال ومستشفى ينبع العام، في حين تم تكليف 6718 من الكوادر البشرية لتقديم الخدمة الصحية على مدار الساعة منها 1633 طبيبًا، 2139 من التمريض، 2087 فئة الفنيين و859 إداريًا.
وعلى صعيد مراكز الرعاية الصحية الأولية وضمن المراحل التحضيرية قبيل شهر رمضان، فقد تم تحديد مواقع المراكز الصحية المشمولة بخطة العمرة وتجهيزها وهي مركز باب جبريل، الصافية، باب المجيدي، مركز المراقبة الصحية بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، مركز المراقبة الصحية بمطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز بمحافظة ينبع، ومركز المراقبة الصحية بميناء ينبع التجاري.
وتقوم إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي على مدار العام بتجهيز مركز النقل الإسعافي وتزويده بالكوادر الفنية المتخصصة، والمركبات الإسعافية عالية التجهيز، ولذلك لخدمة زوار المسجد النبوي الشريف، ودعم مراكز الرعاية الصحية الدائمة والموسمية في المنطقة المركزية المجاورة للمسجد النبوي، بالإضافة إلى دعم أقسام الطوارئ في المستشفيات، وذلك على مدار الساعة.
، 10 مستشفيات و6718 فرداً لخدمة الزوار والمعتمرين خلال رمضان بالمدينة المنورة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر 10 مستشفيات و6718 فرداً لخدمة الزوار والمعتمرين خلال رمضان بالمدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.