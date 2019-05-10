، "الاتصالات السعودية" توضح أسباب انقطاع خدمة الجوال عن "الحائر" بالرياض ،

محمد بن مسعود - الدمام - تجاوبت مع مناشدة الأهالي عبر "الخليج 365".. واعتذرت عن العطل.. ووعدت بسرعة الحل

تجاوبت شركة الاتصالات السعودية (STC) مع مناشدة أهالي الحائر بالرياض عبر "الخليج 365"، موضحة أسباب انقطاع خدمة الجوال عن الحي.

وتفصيلاً، أفادت الشركة بأن ما حدث لانقطاع الخدمة عن أهالي الحي أمر خارج عن إرادة الاتصالات السعودية؛ إذ إن السبب الرئيسي هو "قطع إحدى الشركات التابعة لمشروع مترو الرياض" الكيبل المغذي لمجموعة من مواقع الحي بتاريخ 2/ 9/ 1440هـ الموافق 7/ 5/ 2018 م، وعند مباشرتنا لإصلاح الخلل استغرق الأمر من طواقمنا الفنية الكثير من الوقت للحصول على التصاريح اللازمة في منطقة العمل، وكذلك إزالة العوائق من صخور كبيرة ورمال للوصول للكيبل، ثم البدء في عملية نقله بشكل مؤقت عن أعمال الحفر والإنشاء للمشروع.

وأضافت الشركة في توضيحها بأن STC تعاني بشكل متكرر منذ خمسة أشهر قطوعات تقوم بها هذه "الشركة" للكيبل المذكور على الرغم من التواصل المستمر معهم، وتحديد مسارات كيابلنا، والزيارات اليومية لفرقنا الفنية، لكن نواجه عملاً غير احترافي منهم؛ إذ يقومون بالحفر والتكسير على الرغم من وضوح مسار الكيابل، ووجود شريط تحذيري، مع تنسيق مسبق معهم بأن لا يتم العمل حتى يكتمل مشروع الترحيل المتفق عليه بين شركة الاتصالات السعودية وإدارة المشروع.

واختتمت الاتصالات السعودية: نقدم اعتذارنا لأهالي الحي عن العطل الخارج عن إرادتنا، ونعمل حاليًا على مدار الساعة لحل المشكلة بصورة نهائية خلال الأسبوع القادم بإذن الله.

وكان أهالي الحائر بالرياض قد ناشدوا عبر "الخليج 365" الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية، المهندس ناصر الناصر، إنهاء معاناتهم مع غياب خدمة الجوال، الذي طال أمده، حسب قولهم.

وذكر المواطن فايز بن مناحي آل عمران لـ"الخليج 365" أن غياب خدمة الجوال في الحائر مستمر، فضلاً عن ضعف الشبكة، والبطء في تصفح الإنترنت.. فلك أن تتخيل أن الجوال ينقطع عنا يومًا أو يومين؛ فتتوقف مصالحنا، وننقطع عن العالم الخارجي؛ لأن كثيرًا من التعاملات تتم عن طريق الخدمات الإلكترونية.

وأضاف "آل عمران": أرسلنا برقيات عديدة للمسؤولين في شركة الاتصالات السعودية، وقابلناهم في مكاتبهم، ونقلنا لهم معاناتنا، ولكن دون جدوى.

مناشدًا الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية التدخل لإنهاء معاناتهم التي طال أمدها.