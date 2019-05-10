86 موقوفاً في قضايا أمنية خلال شهر.. من بينهم 52 مواطناً و6 سريلانكيين

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 86 متهماً من جنسيات مختلفة في قضايا أمنية، وأوقفتهم رهن التحقيق في سجون المباحث، وذلك خلال الفترة من الأول من شعبان الماضي وحتى الأول من رمضان الحالي.

والموقوفون من 11 جنسية عربية وآسيوية، وبحسب موقع “نافذة تواصل” التابع لوزارة الداخلية فإن من بين الموقوفين 52 مواطناً، و11 سورياً، و6 سريلانكيين، و4 فلسطينيين، بالإضافة إلى 3 باكستانيين، و3 يمنيين، و2 من الجنسية المصرية، و2 من الجنسية الأردنية، إلى جانب موقوف واحد من كل من الجنسيات الأفغانية، والإندونيسية، والهندية. وبلغ إجمالي عدد الموقوفين بسجون المباحث حتى الآن 5262 موقوفاً، من بينهم 4247 مواطناً، و352 يمنياً، و253 سورياً، و72 باكستانياً، إلى جانب 10 بحرينيين، و7 من ميانمار، إضافةً إلى موقوفين من جنسيات أخرى.