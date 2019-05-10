مستشار قانوني يكشف عقوبة المتحرش في واقعة “فتاة السيارة”

رأى المستشار القانوني أحمد عجب، في تعليقه على حادثة الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يتحرش بفتاة في أثناء وجودها بسيارتها؛ أن المتهم معرّض في حالة إدانته من قِبَل النيابة العامة وإحالته للمحكمة الجزائية، للعقوبة المنصوص عليها بالمادة السادسة فقرة (أ) من نظام مكافحة التحرش، وهي أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وقال “عجب”: قد يتعرض المتهم لعقوبة أشد لأن نظام التحرش أكد قبل تحديد العقوبة على أنها تطبق دون الإخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر. ولفت “عجب” إلى أن حالة التحرش هذه استوفت الأركان، وينطبق عليها التعريف الصريح الوارد بالنظام وهو كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بأي وسيلة كانت. وكان النائب العام قد أصدر توجيهه بالقبض على شخص تحرّش بفتاة أثناء وجودها بسيارتها.