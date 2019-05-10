«الحج والعمرة» تفتح التنافس لـ100 شركة ومؤسسة على «البرنامج الاقتصادي 1»

فتحت وزارة الحج والعمرة التنافس بين 100 منشأة في قطاع خدمة حجاج الداخل شارك منها 76 مؤسسة وشركة في قرعة تخصيص مخيمات «البرنامج الاقتصادي 1» المخفض سابقًا، أمس في مقر الإدارة العامة لشؤون حجاج الداخل بوزارة الحج والعمرة.

وأجريت القرعة بين الشركات والمؤسسات التي تساوت في نقاط التقييم وتعارضت في رغبات التخصيص.

وطرحت الوزارة لقطاع خدمة حجاج الداخل تقديم رغبات تخصيص 55 مخيمًا؛ هي مخيمات الاقتصادي «1» عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، ومن خلاله اختارت المنشآت 10 رغبات للتخصيص في مخيمات الاقتصادي «1»، لترسخ هذه القرعة مبدأ الشفافية الذي يعمل به قطاع خدمة حجاج الداخل بناءً على دليل الإجراءات التنظيمية الذي أصدرته وزارة الحج والعمرة في شهر شعبان استعدادًا لموسم حج 1440هـ الذي ينص على تنفيذ قرعة بين المنشآت التي تساوت في النقاط وتعارضت في رغبات التخصيص.

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وأوضح رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل عبدالرحمن بن فالح الحقباني، أن تخصيص برنامج الاقتصادي «1» الذي يشهد تنافس 100 منشأة من قطاع خدمة حجاج الداخل، انعكاس للطلب العالي الذي يشهده هذا البرنامج كل عام.

وأشار إلى أن برنامج الضيافة «البرنامج العام سابقًا» لا تشمله القرعة؛ لأن تخصيص مخيماته ثابت منذ عام 1438هـ. أما برنامج الاقتصادي «2» (الميسر سابقًا) فستقام قرعة تخصيصه في الأيام القادمة.

يذكر أن قرعة تخصيص مخيمات البرنامج الاقتصادي «1» أجريت على فترتين: صباحية ومسائية، بحضور مدير الإدارة العامة لشؤون حجاج الداخل فايز بن سعيد البركاتي، ونائب مدير الإدارة عادل اللحياني، ورئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل عبدالرحمن بن فالح الحقباني وأعضاء المجلس، والأمين العام المكلف لتنسيقي حجاج الداخل شائح القرني.