بالصور.. «إبصار صائم» ينهي قوائم الانتظار في جراحة العيون بالقصيم

بدأ أطباء سعوديون يمثلون البرنامج التعاوني بين التجمع الصحي بالقصيم ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، اليوم الجمعة، مهامهم لإجراء عمليات العيون للمرضى بقوائم الانتظار، ضمن مبادرة «إبصار صائم»، بعد تجهيز المرضى والتواصل معهم لإجراء العمليات الجراحية.

ووقف الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالقصيم الدكتور سلطان الشايع، والرئيس التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون الدكتور عبدالعزيز الراجحي، على سير العمل بالبرنامج، واطلعا على جهود الأطباء المشاركين في إجراء العمليات الجراحية، واطمئنا على صحة المرضى بعد خروجهم إلى قسم التنويم.

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالقصيم الدكتور سلطان الشايع، عن شكره وزير الصحة ورئيس مجلس إدارة التجمع الصحي بالمنطقة، على اهتمامهم ودعمهم تلك البرامج التي تسهم في خدمة المرضى وتخفيف معاناتهم، مبديًا تقديره الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، على تفاعلهم في هذه المبادرة الرائعة التي سيكون لها بعد إيجابي في تقليل مواعيد انتظار جراحة العيون، خصوصًا عمليات الماء الأبيض.

وأضاف الدكتور الشايع أن البرنامج يأتي ضمن المبادرات التعاونية بين التجمع الصحي ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون؛ حيث تم اختيار مستشفيي الملك فهد التخصصي ببريدة، وبريدة المركزي لإجراء العمليات الجراحية.

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من جهته، قدم الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون الدكتور عبدالعزيز الراجحي؛ شكره لرئيس التجمع الصحي بالقصيم وللرئيس التنفيذي للتجمع، على جهودهما ومساندتهما هذه المبادرة التي تأتي تحت عنوان «إبصار صائم» لتقديم خدمات طبية متقدمة في طب وجراحة العيون لاستخراج الماء الأبيض للمرضى بمنطقة القصيم.

وأضاف الدكتور الراجحي أن المبادرة تهدف إلى الوصول إلى المرضى في أماكن وجودهم، وتقديم الخدمة لهم بالتعاون مع التجمع الصحي بالقصيم، لافتًا إلى خطوات لاحقة في مناطق المملكة لمثل هذه المبادرات.

وأوضح أن الفريق الطبي المشارك في الحملة، مكون من مجموعتين تقومان بإجراء العمليات الجراحية بمستشفى الملك فهد التخصصي ومستشفى بريدة المركزي، وستُجريان عمليات متعددة حتى الانتهاء من جميع المرضى بالقائمة الموجودة.

وكان التجمع الصحي بمنطقة القصيم قد عمل على التواصل مع مرضى العيون على قوائم الانتظار بالمنطقة، وتحديد مواعيد لهم، لإجراء العمليات الجراحية، وتخصيص أسرَّة لهم حرصًا على تقديم أفضل رعاية صحية.