سفارة المملكة في اليابان تؤكد سلامة السعوديين عقب زلزال ميازاكي

أعلنت سفارة خادم الحرمين في اليابان، اليوم الجمعة، سلامة جميع المبتعثين والمواطنين السعوديين، عقب وقوع زلزال ميازاكي بقوة 6.3 درجة على مقياس رختر.

وأوضحت السفارة –عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- أنها تتابع آثار الزلزال في ميازاكي، الذي وقع اليوم، وتؤكد سلامة المواطنين السعوديين.

وأهابت السفارة بالمواطنين السعوديين، التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، مشيرةً إلى أنه في حال حدوث أي طارئ، يرجى التواصل مع شؤون السعوديين على أحد الرقمين (09055833862 – 0335895242) متمنية السلامة للجميع.

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وكانت هيئة الأرصاد اليابانية، أعلنت في وقت سابق اليوم، أنَّ زلزالًا بقوة 6.3 درجة على مقياس رختر ضرب جنوب اليابان، دون أن يستدعي ذلك صدور تحذير من أمواج مد عاتية «تسونامي». ولم ترد على الفور تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات بعد أن هزَ الزلزال الجزء الجنوبي من جزيرة كيوشو.

وأوضحت هيئة الأرصاد اليابانية، أنَّ مركز الزلزال الذي ضرب المنطقة، كان خارج مقاطعة ميازاكي في كيوشو، وعلى عمق 20 كيلومترًا. وتقع اليابان التي تُعد عرضة للزلازل، عند التقاء أربعة ألواح تكتونية، كما تضم أكثر من 100 بركان نشط.

وتتعرض اليابان للزلازل بوتيرة شبه يومي، وتعد الدولة رقم واحد على مستوى العالم من حيثُ التعرض للزلازل. ويرجع هذا الأمر إلى طبيعة البلد الجغرافية وتضاريسها.