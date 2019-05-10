تدشين فعاليات يوم الهلال الأحمر بالحدود الشمالية

وأعلن أمير الحدود الشمالية تدشين فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للهلال الأحمر بواسطة رسالة صوتية عبر الجهاز اللاسلكي المرتبط بغرفة العمليات 997 وجميع المراكز الإسعافية بالمنطقة، مباركا لهم حلول شهر رمضان المبارك، متمنياً للجميع التوفيق والسداد والأجر والثواب. واطلع على البرامج والفعاليات التي تقدمها الهيئة في هذه المناسبة التي تهدف إلى إبراز الدور الإنساني الذي تقوم به هيئة الهلال الأحمر السعودي ورجالها، وتوعية وتثقيف أفراد المجتمع من خلال الفعاليات والأنشطة التوعوية المختلفة التي منها نشر ثقافة التوعية الإسعافية عبر نشر النصائح والإرشادات من خلال إقامة عدد من المعارض في الأماكن العامة.
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