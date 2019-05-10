160 جهة تشارك في بساط الريح 20



ذكرت رئيسة اللجنة المنظمة لمعرض بساط الريح 20، رندة الفضل، أن 160 جهة من داخل المملكة وخارجها أكدت مشاركتها في النسخة الـ20 لمعرض «بساط الريح»، الذي تدشنه رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية «نرعاك» الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز، في السابع من رمضان بمركز جدة الدولي للمنتديات والفعاليات لمدة 6 أيام، برعاية إعلامية من صحيفة «دوت الخليج». ونوهت الفضل بالمشاركة الفاعلة والدعم اللافت للنسخة الحالية من رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ، الذي لا يألوا جهداً لدعم الفعاليات الوطنية التي تساهم في رسم صورة رائعة للمملكة، وتدعم المرأة السعودية من حيث الإبداع والإنتاج، كما وجهت الشكر الخاص للأمير الوليد بن طلال الذي له مساهمات ووقفات مميزة في دعم المعرض سنوياً منذ انطلاقته. وقالت رئيسة اللجنة المنظمة «نحتفل هذا العام بمرور 20 عاماً على بساط الريح، ونسعى إلى تقديم الجودة في الخدمات المختلفة، وما يهم الأسرة السعودية والمقيمين، حيث اعتدنا أن يحمل المعرض كل عام إضافات ومفاجآت متميزة، وتقديم كل ما هو جديد ومميز من معروضات متنوعة». وأبانت أن «المعرض يهدف إلى بناء إستراتيجيات التسوق والترويج للمنتجات المبتكرة، والوصول إلى أعداد كبيرة من المستهلكين، وتعريفهم بالثروات الوطنية، كما يهدف إلى جذب المستثمرات».

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