رفع 45 طن نفايات بالمسجد النبوي

تكثف وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أعمالها وجهودها اليومية من خلال العمل على تهيئة المسجد النبوي للزوار والمصلين بـ1490عاملا للنظافة. وأوضح مدير إدارة التطهير والسجاد بالمسجد النبوي خالد الرحيلي أن الإدارة تعمل على تهيئة 16 ألف سجادة في الحرم النبوي وساحاته الخارجية، حيث يبلغ عدد العاملين 1290 عاملا لتوفير جميع الخدمات لراحة المصلين والزوار. وتقوم الإدارة بالعمل على تهيئة الروضة الشريفة للمصلين وتطييبها بمعطرات الورد بمعدل 6 مرات يومياً لتجهيزها للزوار والمصلين، كما يتم العمل على نظافة قواعد الأعمدة وجميع الأجزاء المعمارية الداخلية والخارجية وتلميع النحاسيات، إضافة إلى رفع النفايات يومياً، حيث بلغ مجموع ما يتم رفعه من النفايات تقريبا 45 طنا تقريبا لإنجاز المهام بأسرع وقت.



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