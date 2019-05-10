1000 بلاغ تستقبلها أمانة تبوك في شهر

استقبلت أمانة منطقة تبوك -وخلال أبريل الماضي- أكثر من ألف بلاغ موزعة على عدد من مجالات العمل البلدي، وأنهت الأمانة البلاغات الواردة إليها في مجال النظافة العامة بنسبة بلغت 100 %.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك، المهندس إبراهيم أحمد الغبان، أن البلاغات الواردة هي محل اهتمام وعناية من جميع المختصين بالأمانة، في مقدمتهم أمين منطقة تبوك المهندس فارس مياح الشفق، الذي يتابع باستمرار -وعبر تقارير دورية- استقبال البلاغات ومباشرتها وإغلاقها بجودة عالية.

وأضاف، أن الأمانة استقبلت خلال أبريل الماضي 1058 بلاغا، موزعة على عدد من مجالات العمل البلدي: في الإصحاح البيئي والإنارة والنظافة العامة، والطرق وشبكة الخدمات والحدائق والمرافق العامة، والمباني والتعديات والأسواق والمحلات التجارية.

وبيّن الغبان أن الأمانة أنهت جميع البلاغات الواردة إليها في مجال النظافة العامة، والبالغ عددها 210 بلاغات بنسبة 100 %، كما تلقّت 177 بلاغا في مجال الإصحاح البيئي، وجرى التعامل معها بنسبة 99 %، وعن الإنارة العامة تم تلقي 251 بلاغا جرى إنجاز

90 % منها، وفي الطرق وشبكات الخدمات العامة وصل عدد البلاغات إلى 155 بلاغا بنسبة إنجاز 72 %.

أما في مجال الحدائق والمرافق البلدية، تم تلقي 23 بلاغا تم التعامل مع 78 % منها. وعن المباني والتعديات وصل عدد البلاغات إلى 58 بلاغا وجرى إنجاز 34 % منها. وفي مجال الأسواق والمحلات التجارية تم استقبال 184 بلاغا تم التعامل معها بنسبة إنجاز وصلت إلى 98 %.