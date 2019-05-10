العمل تحقق المركز الأول في رضا المستفيدين من خدماتها في تقييم وطني

وأوضح نياز أن المركز يُعنى بمتابعة الأهداف الإستراتيجية المعتمدة للأجهزة العامة، إضافة لمبادراتها وبرامجها المرتبطة برؤية 2030، كما حُدد ضمن مهامه دعم عمليات تحسين الخدمات الحكومية وتطويرها من خلال قياس جودة الخدمات ورضا المستفيدين.
وأشار نياز إلى أن تطبيق "وطني" أحد أدوات قياس رضا المستفيدين وجودة الخدمات الحكومية المقدمة لهم، ويُمكّن التطبيق أفراد المجتمع كافة من المشاركة في تقييم أداء الأجهزة العامة، والتعبير عن مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم.
ويهدف قياس أداء الأجهزة العامة إلى مساعدة الأجهزة في تنفيذ أهدافها وخططها الإستراتيجية وفق مؤشرات تضمن تحقيق غاياتها ومبادراتها ومشروعاتها المعتمدة، وتحديد وتحليل المخاطر والصعوبات التي تواجه الأجهزة العامة خلال مسيرتها في سبيل تحقيق أهدافها واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها، وكذلك تحسين الخدمات الحكومية وتطويرها من خلال قياس جودة ورضا المستفيدين.
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