تراخيص لمقدمي وجبات الإفطار ومنع سفر الممرات بالمسجد النبوي

فيما أبلغت إدارة تنظيم الإفطار داخل المسجد النبوي مقدمي خدمة إفطار الصائمين بالموافقة على عودة إحضار خبز «شريك السمسم»، ضمن قائمة سفرة الإفطار، وكذلك الدقة شرط أن تكون معلبة، تم هذا العام منح مقدمي وجبات الإفطار تراخيص لتقديم الإفطار داخل الحرم وساحاته، فيما منعت فرش السفر بالممرات.

وعللت الإدارة في رسالتها إلى مقدمي الإفطار عودة إحضار خبز «شريك السمسم»، بأن ذلك بناء على الرغبة، فيما اشترط أن تكون الدقة معلبة للمحافظة على نظافة المكان.

ترخيص لتقديم الإفطار

وضعت وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي خطة الإفطار لهذا العام بحيث تكون أكثر تنظيما وتوزيعا لمواقع السفر، ومنح مقدمي وجبات الإفطار ترخيص لتقديم الإفطار داخل الحرم وساحاته، فيما منعت فرش السفر بالممرات، ووضعت عددًا من الحواجز التي تمنع مد السفر والافتراش، وترتيب دخول المأكولات وموعد فرش السفر وإزالتها، في حين قسمت مواقع السفر بالساحات إلى مربعات محاطة بحواجز لتسهيل حركة المرور، ومنع الإفطار بالممرات والساحات غير المخصصة.

9 شروط

ألزمت الوكالة أصحاب سفر الإفطار بـ 9 شروط، منها: منع دخول الوجبات الغذائية للحرم النبوي الشريف وأن تظل بالساحة الخارجية، فيما خصصت 5 أصناف لسفر الإفطار بالحرم النبوي لتنظيم عملية الإفطار وسرعة التنظيف قُبيل الصلاة، حيث وفرت أكثر من 1500 عامل وعاملة للتنظيف.

وتتولى الإدارة المختصة تنظيم الإفطار في ساحات المسجد النبوي بطريقة مرتبة ومنظمة، حيث يسمح بدخول التمر والقهوة واللبن الزبادي والخبز داخل المسجد النبوي، أما الوجبات في ساحات المسجد فلها ترتيب خاص، حيث تم تحديد مواقع لها في الساحات الشمالية والشرقية والغربية روعي فيها الابتعاد عن الرخام الأبيض بمسافة كافية، وسعة الممرات بينها لمرور المشاة، وعربات الخدمات، وفصل مواقع الرجال عن النساء، ويصل عدد الوجبات التي تقدم يومياً أكثر من 100 ألف وجبة تقريباً.

تكثيف المراقبين

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تنظم هذه الإدارة الممرات في الساحات وكذلك داخل المسجد النبوي بحيث يصل الجميع إلى أروقة المسجد النبوي وتوسعاته بيسر وسهولة، ويتطلب هذا الأمر إخلاء الممرات وعدم السماح لأحد بالجلوس فيها أو فرش سفر الإفطار فيها والتسبب في إغلاقها، كذلك تمكين الفرق الإسعافية من الوصول إلى الحالات المرضية التي تحتاج إلى التدخل السريع، ولتفعيل ذلك تم فرش الممرات الرئيسة داخل المسجد النبوي بالبلاستيك الذي يساعد على عدم الجلوس فيها، وتكثيف المراقبين لضمان خلوها من كل ما يعوق حركة المصلين أثناء دخولهم إلى المسجد وخروجهم منه وكذلك سطح المسجد النبوي.

من الضوابط والاشتراطات التي يلتزم بها أصحاب سفر الإفطار

إحضار فرش مناسب يتسع للمائدة ولمن يجلس حولها

تكون السفر من النوع السميك القوي الذي يضمن عدم تمزقه عند رفعه من الأرض

عدم إحضار أي نوع من السوائل أياً كانت عدا اللبن والماء والعصيرات المعبأة آلياً

أن يكون محل إعداد الوجبات مرخصا له من أمانة المدينة المنورة

عدم إحضار الوجبات إلى الموقع قبل أكثر من ساعة ونصف من أذان المغرب