الأطعمة الفائضة تصنع 3 آلاف وجبة

صنعت الولائم الكبيرة والبوفيهات في المطاعم والفنادق التي تعقد يومياً موائد للإفطار والسحور 3 آلاف وجبة وزعتها جمعية إطعام بمحافظة جدة لليوم الأول بشهر رمضان الكريم، وأكدت الجمعية على أن كمية الوجبات تختلف من يوم لآخر، إلا أنها تكثر في الأيام الأولى لشهر رمضان وتبدأ في التناقص بعد ذلك.

50 مليار ريال

أوضحت الجمعية أن عدد الوجبات المنجزة من قبل الجمعية خلال عام 2018م في كافة فروع الجمعية بالمملكة بلغ أكثر من 3 مليون و800 ألف وجبة، مشيرة إلى أن قيمة المفقود من الأطعمة خلال العام الماضي قدرت بأكثر من 50 مليار ريال.

وعن توزيع الوجبات أبانت الجمعية أنه بعد وصول فريق العمل إلى الموقع يتم فحص الطعام وقياس درجة حرارته ومن ثم فرز كل صنف على حدة ووضعها في الصواني الكبيرة، ومن ثم نقلها في السيارات المبردة إلى مركز التعبئة، وفي المركز يقوم فريق التعبئة بإعادة الفحص ومن ثم تعبئته وتغليفه في أطباق مخصصة وتتم كتابة اسم المصدر وتاريخ التعبئة ومدى صلاحيته، ومن ثم ينقل بالمبردة إلى المستفيدين بكل خصوصية وسرية تامة.

الأطعمة المهدرة

حول كميات الأطعمة المهدرة في المخيمات الرمضانية والمساجد أكدت الجمعية على صحة هذا الأمر وهو ما نراه بشكل يومي، وأن جمعية إطعام لديها توجه خلال هذا الشهر الفضيل بأن يتم توجيه إفطار صائم إلى الأسر المحتاجة وبكمية محدودة لكل أسرة، بدلاً من إقامة المخيمات الرمضانية أو توزيع الأكل في المساجد نظراً لما نراه من سوء في التدبير وسوء في طريقة حفظ الفائض من الأكل.

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وبينت أن بعض أفراد المجتمع لديه مبدأ من ناحية التعامل (يزيد ولا ينقص) وهذا المبدأ خطأ حيث يتم في نهاية الأمر ما نراه من مظاهر الإسراف وإتلاف كثير من الأكل الذي لو تم توجيهه للمحتاجين لكان أفضل من أن يتوجه للحاويات.

وجبات الجمعية خلال 2018

3 ملايين و800 ألف وجبة

في كافة فروع الجمعية بالمملكة

50 مليار ريال قيمة المفقود من الأطعمة