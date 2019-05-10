7 آلاف متقدم للاعتكاف

شرعت وحدة خدمات المعتكفين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، في تسجيل المعتكفين الراغبين في قضاء العشر الأواخر من رمضان المبارك داخل المسجد الحرام.

وبين مدير وحدة خدمات المعتكفين عصام مرشد الصغير، أن عدد المتقدمين للحصول على التصاريح اللازمة عبر البوابة الإلكترونية تجاوز 7 آلاف متقدم، فيما أصدرت الوحدة نحو 3 آلاف تصريح، مع تأمين الخزانات المخصصة للمعتكفين.

وقال الصغير: تقديم المعتكفين عبر الموقع مستمر إلى اليوم العاشر من رمضان المبارك، وسيتم طباعة تصاريح الاعتكاف بعد الانتهاء من مرحلة التقديم.

يذكر أن وحدة خدمات المعتكفين أعلنت -في وقت سابق- فتح باب تقديم طلبات الاعتكاف، وتم تجهيز المرافق والخدمات لهم حسب العدد المسموح به.