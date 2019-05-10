7 آلاف متقدم للاعتكاف

وبين مدير وحدة خدمات المعتكفين عصام مرشد الصغير، أن عدد المتقدمين للحصول على التصاريح اللازمة عبر البوابة الإلكترونية تجاوز 7 آلاف متقدم، فيما أصدرت الوحدة نحو 3 آلاف تصريح، مع تأمين الخزانات المخصصة للمعتكفين.
وقال الصغير: تقديم المعتكفين عبر الموقع مستمر إلى اليوم العاشر من رمضان المبارك، وسيتم طباعة تصاريح الاعتكاف بعد الانتهاء من مرحلة التقديم.
يذكر أن وحدة خدمات المعتكفين أعلنت -في وقت سابق- فتح باب تقديم طلبات الاعتكاف، وتم تجهيز المرافق والخدمات لهم حسب العدد المسموح به.
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