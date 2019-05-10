السعودية اليوم / استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة



غزة 05 رمضان 1440 هـ الموافق 10 مايو 2019 م واس

استشهد اليوم الجمعة، فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، عن استشهاد الشاب عبد الله جمعة عبد العال جراء إصابته برصاصة في الحوض أطلقها عليه قناصة الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركته في مسيرة سلمية شرق مدير رفح، جنوب قطاع غزة.

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22:34ت م

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