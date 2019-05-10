السعودية اليوم / بلدية أشواق تواصل تكثيف جولاتها الرقابية على محال بيع الأطعمة



تبوك 05 رمضان 1440 هـ الموافق 10 مايو 2019 م واس

تواصل بلدية مركز أشواق التابع لمنطقة تبوك جولاتها الرقابية على المحال التجارية وبيع الأطعمة، ضمن برنامج حملة الرقابة البلدية التي تنفذها أمانة تبوك والبلديات التابعة.

وأوضح رئيس بلدية أشواق المهندس عبدالرحمن بن فهد العنزي، أن الجولات التفتيشية والرقابية تمكنت من مصادرة وإتلاف 60 كيلو غرام من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى فرض غرامات مالية بحق المخالفين، مشيرًا إلى أن الحملة تهدف إلى الوقوف على مدى تطبيق الاشتراطات الصحية في المنشآت التجارية، لتعزيز السلامة الغذائية، ما يسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين، مشددًا على ضرورة التزام هذه المنشآت بالتعليمات، والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية التي تمنع التصرفات المخالفة، وتشدد على تطبيق العقوبات على جميع المخالفين.

ودعا المهندس العنزي المواطنين والمقيمين للتعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي مخالفة يتم رصدها عبر الرقم الموحد لبلديات المنطقة 940.

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22:15ت م

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