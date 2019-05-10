السعودية اليوم / أمير تبوك يواسي البلوي في وفاة والده وشقيقه



تبوك 05 رمضان 1440 هـ الموافق 10 مايو 2019 م واس

واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، حسن غالب البلوي في وفاة والده وشقيقه مدير فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك حسين غالب البلوي.

وسأل سموه ـ خلال اتصال هاتفي ـ الله أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

من جانبه أعرب حسن غالب البلوي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الإنسانية غير المستغربة التي كان لها أبلغ الأثر في التخفيف من مصابهم, سائلاً الله أن يجزي سموه خير الجزاء وأن يجعل ذلك في موازين حسناته.

// انتهى //

21:37ت م

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