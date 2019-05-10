السعودية اليوم / تعليم تبوك يشارك في تفعيل الشهر العالمي للمراجعة الداخلية



تبوك 05 رمضان 1440 هـ الموافق 10 مايو 2019 م واس

تشارك الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك بتفعيل الشهر العالمي للمراجعة الداخلية الذي ينطلق في شهر مايو من كل عام, بهدف نشر الثقافة عن المراجعة الداخلية ومفهومها والتعريف بمهامها وأهدافها ومسؤولياتها .

وتتضمن الفعاليات العديد من الفعاليات الخاصة بمهنة المراجعة الداخلية ، بتفعيله من خلال الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بوزارة التعليم ووحدات المراجعة الداخلية بالإدارات التعليمية بالمملكة .

وأوضح مدير وحدة المراجعة الداخلية بتعليم تبوك سليمان المسعودي أن المراجعة الداخلية تعد عملية تقويمية مستقلة تنفذ من خلال وحدة يتم إنشاؤها داخل الإدارة وترتبط بمدير التعليم إدارياً وبالإدارة العامة للمراجعة الداخلية وبالوزارة فنياً ، مشيراً إلى أنها تعد من أهم أدوات الإدارة لتقييم صحة الإجراءات .

من جهتها أوضحت مساعدة مدير وحدة المراجعة الداخلية بتعليم تبوك عالية البحيري أن الوحدة أصدرت كتيباً تعريفياً بمناسبة شهر المراجعة الداخلية يتضمن التعريف بمهام الوحدة ، التي تستند لقرار مجلس الوزراء القاضي بتأسيس وحدات للمراجعة الداخلية في كل جهة مشمولة برقابة ديوان المراقبة العامة وعلى اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية ، مشيرة إلى أن مدير الوحدة هو من يتولى التنظيم والإشراف على الوحدة وموظفيها .

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21:30ت م

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