السعودية اليوم / الأمن الباكستاني يعتقل أربعة إرهابيين في إقليم البنجاب



إسلام آباد 05 رمضان 1440 هـ الموافق 10 مايو 2019 م واس

اعتقلت الشرطة الباكستانية أربعة إرهابيين كانوا يخططون لتنفيذ عملية إرهابية في إقليم البنجاب.

وأوضح مسؤول في قسم مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة الباكستانية اليوم أن الإرهابيين ينتمون إلى منظمة إرهابية محظورة، وكانوا يخططون لتنفيذ عملية إرهابية على هدف حساس في مدينة بهالبور بإقليم البنجاب، مشيرًا إلى أن قوات الأمن صادرت ما بحوزتهم من الأسلحة والمتفجرات.

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20:43ت م

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