السعودية اليوم / جامعة نجران تطلق خدمة "وثيقتك إلى باب بيتك" لخريجي الجامعة



نجران 05 رمضان 1440 هـ الموافق 10 مايو 2019 م واس

أطلقت عمادة القبول والتسجيل بجامعة نجران بالتعاون مع البريد السعودي خدمة "وثيقتك إلى باب بيتك"، التي تتيح للخريجين والخريجات استلام وثائق تخرجهم في منازلهم مجاناً من خلال العنوان الوطني.

وأكد عميد القبول والتسجيل الدكتور زهير العمري، أن خدمة توصيل الوثائق تأتي في إطار الخدمات الإلكترونية التي تقدمها العمادة للخريجين والخريجات بهدف التسهيل في الإجراءات التي يحتاجونها، مبيناً أنه استفاد من الخدمة في اليوم الأول 131 خريجاً وخريجة ممن أتموا إجراءات تحديث بياناتهم الشخصية، وتحديث العنوان الوطني عبر البوابة الإلكترونية.

وأشار إلى أن إجراءات طباعة وثيقة التخرج تتطلب تحديث الاسم باللغة الإنجليزية، وإرفاق الهوية الوطنية عبر البوابة الإلكترونية، إضافة إلى تحديث العنوان الوطني عبر البوابة الإلكترونية ، وتسليم البطاقة الجامعية "الممغنطة" ، ولا يتطلب من الخريج أي إخلاء طرف من الجامعة، وبعد استكمال هذه الشروط يتم طباعة وثيقة التخرج وإرسالها عبر البريد.

وبين أن عمادة القبول والتسجيل لتسهيل آلية التواصل مع خريجي جامعة نجران وخريجاتها كما جرى تخصيص رقم واتساب "0175428679" للرد على الاستفسارات التي تتعلق بوثائق التخرج، سواء طريقة تحديث بياناتك الشخصية أو تحديث العنوان الوطني، وكذلك تسليم البطاقة الجامعية.

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19:56ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.