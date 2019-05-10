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2019-05-10 أمير تبوك يواسي حسن البلوي في وفاة والده وشقيقه متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك واسى الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة تبوك، حسن غالب البلوي في وفاة والده وشقيقه مدير فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك حسين غالب البلوي. Advertisements وسأل أمير تبوك، المولى القدير أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته وأن يسكنهما فسيح جناته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان. من جانبه، أعرب حسن غالب البلوي عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة غير المستغربة منه، والتي كان لها أبلغ الأثر في التخفيف من مصابهم، سائلًا الله أن يجزيه خير الجزاء، وأن يجعل ذلك في موازين حسناته.









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