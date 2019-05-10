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الأحوال الجوية تُسقط سارية العلم في محايل ومدني عسير يحذر

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2019-05-10

الأحوال الجوية تُسقط سارية العلم في محايل ومدني عسير يحذر

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل

شهدت محافظة محايل، اليوم الجمعة، هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة، تسببت في سقوط سارية العلم بجبل المقيصرة بالمحافظة، دون أن تسجل أَي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وأوضح رئيس بلدية محافظة محايل عسير، سعيد بن علي آل مصمع، أنه سبق إنزال العلم من فترة لإجراء أعمال الصيانة للسارية، مشيرًا إلى أن الأمطار والرياح الشديدة التي شهدتها محافظة محايل اليوم أدت إلى سقوط تلك السقالات وانحناء سارية العلم ولم يصب أحد بأذى.

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وأشار آل مصمع إلى أنه تم إغلاق المواقع المحيطة به وفصل التيار الكهربائي عن السارية، حيث سيتم العمل على إكمال أعمال الصيانة واستبدال سارية العلم بأخرى جديدة، وإعادة التيار الكهربائي وإصلاح كافة الأعطال التي لحقت بالموقع.

مدني عسير يحذر:

من جهتها، حذرت مديرية الدفاع المدني في منطقة عسير، المواطنين والمقيمين من التعرض لأخطار الأمطار والسيول، خاصة هذه الأيام التي تشهد تراكم سحب متفرقة على بعض مناطق المملكة؛ ما ينذر بهطول أمطار غزيرة وحدوث سيول جارفة.





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