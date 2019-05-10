واشنطن تحذر من هجمات إيرانية في البحر الأحمر وباب المندب

2019-05-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت واشنطن أن إيران ووكلاءها من ميليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن، قد يستهدفون سفنًا تجارية في البحر الأحمر وباب المندب.

ودعت واشنطن السفن التي ترفع العلم الأمريكي للتواصل مع أسطولها الخامس خوفًا من هجمات إيرانية محتملة.

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وفي وقت سابق، قال القائد المشرف على القوات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط: إن معلومات المخابرات الأمريكية التي تشير إلى وجود تهديد من قبل إيران لن تمنعه من إرسال حاملة طائرات عبر مضيق هرمز إذا اقتضت الحاجة.

ولم يوضح نائب الأميرال جيم مالوي، قائد الأسطول الأمريكي الخامس المتمركز في البحرين، ما إذا كان سيرسل المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات إبراهام لينكولن إلى الممر المائي الإستراتيجي الواقع قبالة إيران، والذي يمر من خلاله خُمُس النفط المستهلك عالميًّا.

والمجموعة، التي تم تسريع نشرها بالشرق الأوسط من جانب إدارة الرئيس دونالد ترامب لتحذير لإيران، انتقلت عبر قناة السويس إلى البحر الأحمر الخميس، وهي الآن تحت قيادة مالوي.