وفاة مدير الهلال الأحمر بتبوك أثناء توجهه لتشييع والده

جدة - عمرو شويل توفي مدير هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك، حسين غالب البلوي، اليوم، في حادث مروري أثناء توجهه للمشاركة في تشييع والده الذي توفي بمحافظة القريات بسبب مرض عضال ألمّ به.

ودفن جثمان الأب والابن في مقبرة القريات، بعد أن صُلّي عليهما اليوم الجمعة في جامع الملك فهد، الذي اكتظ بالمصلين من أهالي المحافظة ومحبي “البلوي” وزملائه من الهلال الأحمر بالمنطقة الشمالية.

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وواسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك، حسن غالب البلوي في وفاة والده وشقيقه مدير فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك حسين.

وسأل سموه المولى القدير أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

من جانبه، أعرب حسن غالب البلوي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة الغير المستغربة من سموه والتي كان لها ابلغ الأثر في التخفيف من مصابهم، سائلا الله أن يجزي سموه خير الجزاء وأن يجعل ذلك في موازين حسناته.