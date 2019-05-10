الان تتابع القبض على “مفحط السناب” في نجران.. وتحويله للإصلاحية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات ألقت دوريات مرور نجران القبض على حدث مارس التفحيط داخل حي سكني، وقام بتوثيق الواقعة من خلال أحد مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضح مدير مرور نجران العقيد مناحي السبيعي أنه بعد مشاهدة المقطع تم عمل نقاط ضبط بغية التوصل إلى من قام بهذا التصرف. وأكد السباعي انه بعد التحري والبحث تم إلقاء القبض على السائق المتهور حيث تم التعامل معه حسب الإجراءات اللازمة، مضيفا أنه تم حجز المركبة وتحويل الحدث للإصلاحية.

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