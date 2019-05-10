الان تتابع بالصور.. سفارة المملكة بالسودان تنظم إفطار “عابر طريق” بالخرطوم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات نظمت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى السودان عصر اليوم إفطار عابر طريق من أمام السفارة بالخرطوم بالتعاون مع منظمة بواعث الخيرات الخيرية. وقام السفير علي حسن جعفر، سفير المملكة العربية السعودية لدى السودان، بتوزيع الإفطار بحضور عدد كبير من المستفيدين، ويأتي إفطار عابر طريق على نهج الخير الوافر المتواصل الذي تقدمه المملكة العربية السعودية. Advertisements وقال السفير إن الهدف من فكرة توزيع الإفطار هو دعم السفارة للأشقاء بالسودان وعابري الطريق خلال هذا الشهر الكريم، مؤكداً دعم بلاده للشعب السوداني في كافة المجالات.

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