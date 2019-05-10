شكرا لقرائتكم خبر عن المزارع والعقوم الترابية تهاجم مركز صحي في محايل عسير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مغرم عسيري (محايل عسير)

تابع وكيل محافظة محايل المكلف يحيى بن محمد العاصمي الأمطار التي شهدتها المحافظة وبعض القرى التابعة لها، ووجه الجهات ذات العلاقة بتقديم العون والمساعدة وفتح الطرق المتضررة للأهالي.

من جهة أخرى، داهمت مياه الأمطار والسيول اليوم مركر الرعاية الصحية بالعجمة التابع لقطاع محايل الصحي، وكانت المزارع قد امتلأت بالسيول ما أدى إلى خروج السيل باتجاه المركز، ولم تحدث أضرار مادية.

وكان المركز قد تم إنشائه بين المزارع والعقوم الترابية وعزلت السيول أهالي بلدة الرقشات وثول وماطر. وتساقطت الصخور والأحجار على طول الطريق الرابط بين محايل وأبها وأتلفت السيول الطرق المؤدية إلى بلدة اخمرين في محايل.