، "التجارة": زيادة السجلات التجارية المصدرة لنشاط الإلكترونيات بنسبة 17 % خلال 2018 ،

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نمت السجلات التجارية لنشاط الإلكترونيات بنسبة 17% خلال العام 2018؛ حيث بلغ عدد السجلات المصدرة (9721) سجلًّا، مقابل (8267) سجلًّا مصدرًا في عام 2017، فيما بلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة لنشاط الإلكترونيات (33,355) سجلًّا.
وتصدّرت منطقة الرياض قائمة أكثر المناطق في إصدار السجلات التجارية لنشاط الإلكترونيات خلال العام 2018، بواقع (3,072) سجلًّا، تلتها منطقة مكة المكرمة التي أُصدر فيها (2,013) سجلًّا، ثم المنطقة الشرقية بواقع (1,558) سجلًّا مصدرًا لنشاط الإلكترونيات.
كما حققت السجلات التجارية لنشاط الأثاث نموًّا بنسبة 53% خلال العام 2018؛ حيث بلغ عدد السجلات المصدرة (3450) سجلًّا، مقابل (2248) سجلًّا مصدرًا في عام 2017، فيما بلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة لنشاط الأثاث (11,505) سجلّات.
وتصدرت منطقة الرياض قائمة أكثر المناطق في إصدار السجلات التجارية لنشاط الأثاث خلال العام 2018 بواقع (754) سجلًّا، تلتها منطقة مكة المكرمة التي أُصدر فيها (578) سجلًّا، ثم المنطقة الشرقية بواقع (351) سجلًّا مصدرًا لنشاط الأثاث.
ونمت السجلات التجارية لنشاط ورش السيارات بنسبة 6% خلال العام 2018؛ حيث بلغ عدد السجلات المصدرة (7524) سجلًّا، مقابل (7041) سجلًّا مصدرًا في عام 2017، فيما بلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة لنشاط ورش السيارات (30,517) سجلًّا.
وتصدّرت منطقة الرياض قائمة أكثر المناطق في إصدار السجلات التجارية لنشاط ورش السيارات خلال العام 2018 بواقع (721) سجلًّا، تلتها منطقة مكة المكرمة التي أُصدر فيها (549) سجلًّا، ثم المنطقة الشرقية بواقع (441) سجلًّا مصدرًا لنشاط ورش السيارات.
وأوضحت وزارة التجارة والاستثمار أن هذا النمو يأتي تزامنًا مع الإصلاحات والتحسينات التي خضع لها قطاع الأعمال خلال الفترة الماضية، وإجراءات تسهيل بدء النشاط التجاري التي عملت عليها الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة، وكذلك تم الربط مع عدد من الجهات الحكومية بحيث أتاحت إصدار السجل التجاري وملف العمل والتأمينات الاجتماعية وملف الزكاة والدخل والرخصة البلدية من خلال منصة إلكترونية واحدة "مراس".
وتُمكّن الخدمة المستفيدين أيضًا من إصدار شهادة انتساب الغرفة التجارية بشكل إلكتروني، كما أن الخدمات الإلكترونية شملت إمكانية تعديل أو تجديد السجل التجاري عبر استخدام آلية التحقق الأمني مع وزارة الداخلية وخدمة "أبشر".
وربطت "مراس" إلكترونيًّا مع 22 جهة حكومية ذات علاقة ببدء النشاط التجاري، ونتيجة لهذا الربط تتيح "مراس" حاليًّا أكثر من 112 خدمة إلكترونية والتراخيص الخاصة ببدء العمل التجاري.
"التجارة": زيادة السجلات التجارية المصدرة لنشاط الإلكترونيات بنسبة 17 % خلال 2018عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-05-10
نمت السجلات التجارية لنشاط الإلكترونيات بنسبة 17% خلال العام 2018؛ حيث بلغ عدد السجلات المصدرة (9721) سجلًّا، مقابل (8267) سجلًّا مصدرًا في عام 2017، فيما بلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة لنشاط الإلكترونيات (33,355) سجلًّا.
وتصدّرت منطقة الرياض قائمة أكثر المناطق في إصدار السجلات التجارية لنشاط الإلكترونيات خلال العام 2018، بواقع (3,072) سجلًّا، تلتها منطقة مكة المكرمة التي أُصدر فيها (2,013) سجلًّا، ثم المنطقة الشرقية بواقع (1,558) سجلًّا مصدرًا لنشاط الإلكترونيات.
كما حققت السجلات التجارية لنشاط الأثاث نموًّا بنسبة 53% خلال العام 2018؛ حيث بلغ عدد السجلات المصدرة (3450) سجلًّا، مقابل (2248) سجلًّا مصدرًا في عام 2017، فيما بلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة لنشاط الأثاث (11,505) سجلّات.
وتصدرت منطقة الرياض قائمة أكثر المناطق في إصدار السجلات التجارية لنشاط الأثاث خلال العام 2018 بواقع (754) سجلًّا، تلتها منطقة مكة المكرمة التي أُصدر فيها (578) سجلًّا، ثم المنطقة الشرقية بواقع (351) سجلًّا مصدرًا لنشاط الأثاث.
ونمت السجلات التجارية لنشاط ورش السيارات بنسبة 6% خلال العام 2018؛ حيث بلغ عدد السجلات المصدرة (7524) سجلًّا، مقابل (7041) سجلًّا مصدرًا في عام 2017، فيما بلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة لنشاط ورش السيارات (30,517) سجلًّا.
وتصدّرت منطقة الرياض قائمة أكثر المناطق في إصدار السجلات التجارية لنشاط ورش السيارات خلال العام 2018 بواقع (721) سجلًّا، تلتها منطقة مكة المكرمة التي أُصدر فيها (549) سجلًّا، ثم المنطقة الشرقية بواقع (441) سجلًّا مصدرًا لنشاط ورش السيارات.
وأوضحت وزارة التجارة والاستثمار أن هذا النمو يأتي تزامنًا مع الإصلاحات والتحسينات التي خضع لها قطاع الأعمال خلال الفترة الماضية، وإجراءات تسهيل بدء النشاط التجاري التي عملت عليها الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة، وكذلك تم الربط مع عدد من الجهات الحكومية بحيث أتاحت إصدار السجل التجاري وملف العمل والتأمينات الاجتماعية وملف الزكاة والدخل والرخصة البلدية من خلال منصة إلكترونية واحدة "مراس".
وتُمكّن الخدمة المستفيدين أيضًا من إصدار شهادة انتساب الغرفة التجارية بشكل إلكتروني، كما أن الخدمات الإلكترونية شملت إمكانية تعديل أو تجديد السجل التجاري عبر استخدام آلية التحقق الأمني مع وزارة الداخلية وخدمة "أبشر".
وربطت "مراس" إلكترونيًّا مع 22 جهة حكومية ذات علاقة ببدء النشاط التجاري، ونتيجة لهذا الربط تتيح "مراس" حاليًّا أكثر من 112 خدمة إلكترونية والتراخيص الخاصة ببدء العمل التجاري.
10 مايو 2019 - 5 رمضان 1440
09:47 PM
نشاط الأثاث 53٪ ونشاط ورش السيارات 6٪
نمت السجلات التجارية لنشاط الإلكترونيات بنسبة 17% خلال العام 2018؛ حيث بلغ عدد السجلات المصدرة (9721) سجلًّا، مقابل (8267) سجلًّا مصدرًا في عام 2017، فيما بلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة لنشاط الإلكترونيات (33,355) سجلًّا.
وتصدّرت منطقة الرياض قائمة أكثر المناطق في إصدار السجلات التجارية لنشاط الإلكترونيات خلال العام 2018، بواقع (3,072) سجلًّا، تلتها منطقة مكة المكرمة التي أُصدر فيها (2,013) سجلًّا، ثم المنطقة الشرقية بواقع (1,558) سجلًّا مصدرًا لنشاط الإلكترونيات.
كما حققت السجلات التجارية لنشاط الأثاث نموًّا بنسبة 53% خلال العام 2018؛ حيث بلغ عدد السجلات المصدرة (3450) سجلًّا، مقابل (2248) سجلًّا مصدرًا في عام 2017، فيما بلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة لنشاط الأثاث (11,505) سجلّات.
وتصدرت منطقة الرياض قائمة أكثر المناطق في إصدار السجلات التجارية لنشاط الأثاث خلال العام 2018 بواقع (754) سجلًّا، تلتها منطقة مكة المكرمة التي أُصدر فيها (578) سجلًّا، ثم المنطقة الشرقية بواقع (351) سجلًّا مصدرًا لنشاط الأثاث.
ونمت السجلات التجارية لنشاط ورش السيارات بنسبة 6% خلال العام 2018؛ حيث بلغ عدد السجلات المصدرة (7524) سجلًّا، مقابل (7041) سجلًّا مصدرًا في عام 2017، فيما بلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة لنشاط ورش السيارات (30,517) سجلًّا.
وتصدّرت منطقة الرياض قائمة أكثر المناطق في إصدار السجلات التجارية لنشاط ورش السيارات خلال العام 2018 بواقع (721) سجلًّا، تلتها منطقة مكة المكرمة التي أُصدر فيها (549) سجلًّا، ثم المنطقة الشرقية بواقع (441) سجلًّا مصدرًا لنشاط ورش السيارات.
وأوضحت وزارة التجارة والاستثمار أن هذا النمو يأتي تزامنًا مع الإصلاحات والتحسينات التي خضع لها قطاع الأعمال خلال الفترة الماضية، وإجراءات تسهيل بدء النشاط التجاري التي عملت عليها الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة، وكذلك تم الربط مع عدد من الجهات الحكومية بحيث أتاحت إصدار السجل التجاري وملف العمل والتأمينات الاجتماعية وملف الزكاة والدخل والرخصة البلدية من خلال منصة إلكترونية واحدة "مراس".
وتُمكّن الخدمة المستفيدين أيضًا من إصدار شهادة انتساب الغرفة التجارية بشكل إلكتروني، كما أن الخدمات الإلكترونية شملت إمكانية تعديل أو تجديد السجل التجاري عبر استخدام آلية التحقق الأمني مع وزارة الداخلية وخدمة "أبشر".
وربطت "مراس" إلكترونيًّا مع 22 جهة حكومية ذات علاقة ببدء النشاط التجاري، ونتيجة لهذا الربط تتيح "مراس" حاليًّا أكثر من 112 خدمة إلكترونية والتراخيص الخاصة ببدء العمل التجاري.
، "التجارة": زيادة السجلات التجارية المصدرة لنشاط الإلكترونيات بنسبة 17 % خلال 2018 ،
المصدر : الخليج 365
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