، أمير تبوك يواسي "البلوي" في وفاة مدير عام فرع الهلال الأحمر ووالده ،

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واسى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز حسن غالب البلوي في وفاة والده وشقيقه مدير فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك حسين غالب البلوي سائلاً الله أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته وأن يسكنهما فسيح جناته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.
بدوره أعرب حسن غالب البلوي عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة غير المستغربة من سموه والتي كان لها أبلغ الأثر في التخفيف من مصابهم, سائلاً الله أن يجزي سموه خير الجزاء وأن يجعل ذلك في موازين حسناته.
وكان مدير عام هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك حسين غالب البلوي قد توفي إثر حادث مروري مساء أمس، حيث كان في طريقه لمحافظة القريات بعد أن تلقى نبأ وفاة والده مغرب يوم أمس - رحمهما الله-.
(الخليج 365) تتقدم لكافة أسرة "البلوي" بأحر التعازي.
أمير تبوك يواسي "البلوي" في وفاة مدير عام فرع الهلال الأحمر ووالدهنواف الغضوري الخليج 365 2019-05-10
واسى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز حسن غالب البلوي في وفاة والده وشقيقه مدير فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك حسين غالب البلوي سائلاً الله أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته وأن يسكنهما فسيح جناته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.
بدوره أعرب حسن غالب البلوي عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة غير المستغربة من سموه والتي كان لها أبلغ الأثر في التخفيف من مصابهم, سائلاً الله أن يجزي سموه خير الجزاء وأن يجعل ذلك في موازين حسناته.
وكان مدير عام هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك حسين غالب البلوي قد توفي إثر حادث مروري مساء أمس، حيث كان في طريقه لمحافظة القريات بعد أن تلقى نبأ وفاة والده مغرب يوم أمس - رحمهما الله-.
(الخليج 365) تتقدم لكافة أسرة "البلوي" بأحر التعازي.
10 مايو 2019 - 5 رمضان 1440
09:45 PM
توفي إثر حادث مروري مساء أمس
واسى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز حسن غالب البلوي في وفاة والده وشقيقه مدير فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك حسين غالب البلوي سائلاً الله أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته وأن يسكنهما فسيح جناته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.
بدوره أعرب حسن غالب البلوي عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة غير المستغربة من سموه والتي كان لها أبلغ الأثر في التخفيف من مصابهم, سائلاً الله أن يجزي سموه خير الجزاء وأن يجعل ذلك في موازين حسناته.
وكان مدير عام هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك حسين غالب البلوي قد توفي إثر حادث مروري مساء أمس، حيث كان في طريقه لمحافظة القريات بعد أن تلقى نبأ وفاة والده مغرب يوم أمس - رحمهما الله-.
(الخليج 365) تتقدم لكافة أسرة "البلوي" بأحر التعازي.
، أمير تبوك يواسي "البلوي" في وفاة مدير عام فرع الهلال الأحمر ووالده ،
المصدر : الخليج 365
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