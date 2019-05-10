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محمد بن مسعود - الدمام - كشف مدير عام المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة المكلف المهندس إبراهيم نياز، أن قطاع العمل والتنمية الاجتماعية حقق المركز الأول في تقييم رضا المستفيدين من خدمات القطاع، بناءً على نتائج مؤشرات الأداء في تطبيق "وطني" خلال الشهرين الماضيين.
وأكد المهندس نياز خلال لقاء تلفزيوني مساء أمس الخميس، تحدث خلاله عن مهام وإنجازات المركز ودوره في متابعة أداء الأجهزة العامة، أن المركز يُعنى بمتابعة الأهداف الاستراتيجية المعتمدة للأجهزة العامة، بالإضافة لمبادراتها وبرامجها المرتبطة برؤية 2030، كما حُدد ضمن مهامه دعم عمليات تحسين الخدمات الحكومية وتطويرها، من خلال قياس جودة الخدمات ورضا المستفيدين.
وأشار المهندس نياز إلى أن تطبيق "وطني" أحد أدوات قياس رضا المستفيدين وجودة الخدمات الحكومية المقدمة لهم، ويُمكّن التطبيق كافة أفراد المجتمع من المشاركة في تقييم أداء الأجهزة العامة، والتعبير عن مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم.
ويهدف قياس أداء الأجهزة العامة، إلى مساعدة الأجهزة في تنفيذ أهدافها وخططها الإستراتيجية وفق مؤشرات تضمن تحقيق غاياتها ومبادراتها ومشروعاتها المعتمدة، وتحديد وتحليل المخاطر والصعوبات التي تواجه الأجهزة العامة خلال مسيرتها في سبيل تحقيق أهدافها واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها، وكذلك تحسين الخدمات الحكومية وتطويرها من خلال قياس جودة ورضا المستفيدين.
"العمل والتنمية الاجتماعية" تحقق المركز الأول في رضا المستفيدين من خدماتها عبر تقييم "وطني"عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-05-10
كشف مدير عام المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة المكلف المهندس إبراهيم نياز، أن قطاع العمل والتنمية الاجتماعية حقق المركز الأول في تقييم رضا المستفيدين من خدمات القطاع، بناءً على نتائج مؤشرات الأداء في تطبيق "وطني" خلال الشهرين الماضيين.
وأكد المهندس نياز خلال لقاء تلفزيوني مساء أمس الخميس، تحدث خلاله عن مهام وإنجازات المركز ودوره في متابعة أداء الأجهزة العامة، أن المركز يُعنى بمتابعة الأهداف الاستراتيجية المعتمدة للأجهزة العامة، بالإضافة لمبادراتها وبرامجها المرتبطة برؤية 2030، كما حُدد ضمن مهامه دعم عمليات تحسين الخدمات الحكومية وتطويرها، من خلال قياس جودة الخدمات ورضا المستفيدين.
وأشار المهندس نياز إلى أن تطبيق "وطني" أحد أدوات قياس رضا المستفيدين وجودة الخدمات الحكومية المقدمة لهم، ويُمكّن التطبيق كافة أفراد المجتمع من المشاركة في تقييم أداء الأجهزة العامة، والتعبير عن مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم.
ويهدف قياس أداء الأجهزة العامة، إلى مساعدة الأجهزة في تنفيذ أهدافها وخططها الإستراتيجية وفق مؤشرات تضمن تحقيق غاياتها ومبادراتها ومشروعاتها المعتمدة، وتحديد وتحليل المخاطر والصعوبات التي تواجه الأجهزة العامة خلال مسيرتها في سبيل تحقيق أهدافها واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها، وكذلك تحسين الخدمات الحكومية وتطويرها من خلال قياس جودة ورضا المستفيدين.
10 مايو 2019 - 5 رمضان 1440
09:37 PM
كشف مدير عام المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة المكلف المهندس إبراهيم نياز، أن قطاع العمل والتنمية الاجتماعية حقق المركز الأول في تقييم رضا المستفيدين من خدمات القطاع، بناءً على نتائج مؤشرات الأداء في تطبيق "وطني" خلال الشهرين الماضيين.
وأكد المهندس نياز خلال لقاء تلفزيوني مساء أمس الخميس، تحدث خلاله عن مهام وإنجازات المركز ودوره في متابعة أداء الأجهزة العامة، أن المركز يُعنى بمتابعة الأهداف الاستراتيجية المعتمدة للأجهزة العامة، بالإضافة لمبادراتها وبرامجها المرتبطة برؤية 2030، كما حُدد ضمن مهامه دعم عمليات تحسين الخدمات الحكومية وتطويرها، من خلال قياس جودة الخدمات ورضا المستفيدين.
وأشار المهندس نياز إلى أن تطبيق "وطني" أحد أدوات قياس رضا المستفيدين وجودة الخدمات الحكومية المقدمة لهم، ويُمكّن التطبيق كافة أفراد المجتمع من المشاركة في تقييم أداء الأجهزة العامة، والتعبير عن مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم.
ويهدف قياس أداء الأجهزة العامة، إلى مساعدة الأجهزة في تنفيذ أهدافها وخططها الإستراتيجية وفق مؤشرات تضمن تحقيق غاياتها ومبادراتها ومشروعاتها المعتمدة، وتحديد وتحليل المخاطر والصعوبات التي تواجه الأجهزة العامة خلال مسيرتها في سبيل تحقيق أهدافها واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها، وكذلك تحسين الخدمات الحكومية وتطويرها من خلال قياس جودة ورضا المستفيدين.
، "العمل والتنمية الاجتماعية" تحقق المركز الأول في رضا المستفيدين من خدماتها عبر تقييم "وطني" ،
المصدر : الخليج 365
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