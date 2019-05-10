، "السلمي" يدشن البرنامج الثقافي الرمضاني ومعرض الفن روحانيات 2 ،

محمد بن مسعود - الدمام - كرّم "الخليج 365" وعددًا من مراسلي الصحف والرعاة والمشاركين

كرّم رئيس مجلس إدارة النادي الأدبي الثقافي بجدة الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي، أمس؛ صحيفة "الخليج 365"، وعددًا من الإعلامين الذين يمثلون عددًا من الصحف المحلية، على هامش افتتاحه لفعاليات البرنامج الرمضاني الثقافي الذي يقيمه النادي خلال أيام شهر رمضان المبارك بمركز ادهم للفنون.

وكانت البداية بافتتاح معرض الفن التشكيلي "روحانيات رمضانية ٢" بصالة رؤى الفن؛ حيث شارك في الافتتاح الدكتور طلال أدهم، والفنان التشكيلي هشام بنجابي، وبحضور القنصل العام للبنان علي قرانوح، ونائب القنصل العام الفرنسي برنارد لوهوشة، كما افتتح معرضًا للكتاب لتوزيع إصدارات النادي للحضور مجانًا.

بعدها انطلق البرنامج الثقافي بمشاركة منتديات النادي "منتدى عبقر الشعري ومنتدى رواق السرد" بأمسية شعرية قصصية شارك فيها الشاعر الدكتور يحيى الزبيدي، والشاعر زاهد القرشي، وبمشاركة القاصين خليل الشريف وسلطان العيسى، وأدار الأمسية الشاعر خالد الكديسي نائب رئيس منتدى عبقر الشعري.

وفي نهاية الأمسية تم تكريم الرعاة والمشاركين في فعاليات البرنامج الرمضاني الثقافي، وكذلك الفنانون التشكيليون المشاركون بمعرض روحانيات 2.

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