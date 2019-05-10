، "عادلة بنت عبدالله" تفتتح معرض بساط الريح بجدة الأحد المقبل ،

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تدشّن رئيسة مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية "نرعاك" الأميرة عادلة بنت عبد الله بن عبدالعزيز، الأحد المقبل؛ النسخة العشرين لمعرض بساط الريح بمركز جدة الدولي للمنتديات والفعاليات.
ويستمر المعرض على مدار 6 أيام؛ الأيام الثلاثة الأولى تخصّص للسيدات، والأيام الثلاثة الأخيرة للعوائل، بمشاركة 160 جهة من داخل المملكة وخارجها.
ونوّهت رئيسة اللجنة المنظمة للمعرض عضو مجلس الأمناء رندة الفضل؛ إلى المشاركة الفاعلة والدعم اللافت للنسخة الحالية من رئيس هيئة الترفيه معالي المستشار تركي آل الشيخ، الذي لا يألو جهدًا لدعم الفعاليات الوطنية التي تساهم في رسم صورة رائعة للمملكة، وتدعم المرأة السعودية من حيث الإبداع والإنتاج، كما وجهت الشكر لسمو الأمير الوليد بن طلال، الذي له مساهمات ووقفات مميزة في دعم معرض بساط الريح الخيري سنويًّا منذ انطلاقته وحتى دورته العشرين.
وأكدت الفضل: أن المعرض تحول إلى منصة فريدة من نوعها لاستقطاب الأفراد والمستهلكين من صاحبات الأعمال لدعم أصحاب المؤسسات المحلية والخليجية.
وشدّدت على أن مشاركة 160 جهة من داخل المملكة وخارجها، أكبر دليل على الإقبال الشديد على معرض بساط الريح وحب أبناء المجتمع لهذا المعرض الخيري، الذي ينتظرونه في كل عام؛ نظرًا لما يقدمه من منتجات مميزة صُنعت بأيدٍ سعودية، وتشجيع الشباب والشابات في العمل على الرفع من المستوى المعيشي لهم، والمشاركة أيضًا في التنمية الاقتصادية للوطن؛ حيث يمتاز بإقبال واسع من مؤسسات القطاع الخاص، والأسر المنتجة السعودية والخليجية، والجمعيات الخيرية التي ستتاح لها الفرصة لتعريف الزوار بنشاطها، علاوة على مشاركة هيئة الترفيه الفاعلة احتفاءً بمرور 20 عامًا على انطلاق بساط الريح.
وأشارت الفضل إلى أن المعرض يخدم الآلاف من الأسر السعودية، ويحقّق الاستدامة والشراكة المجتمعية والتكامل الذي تنشده الدولة من خلال تعزيز قدرات فئة عريضة قادرة على الإسهام بشكل إيجابي في الاقتصاد السعودي بالتزامن مع رؤية المملكة.
"عادلة بنت عبدالله" تفتتح معرض بساط الريح بجدة الأحد المقبلعبدالله الراجحي الخليج 365 2019-05-10
تدشّن رئيسة مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية "نرعاك" الأميرة عادلة بنت عبد الله بن عبدالعزيز، الأحد المقبل؛ النسخة العشرين لمعرض بساط الريح بمركز جدة الدولي للمنتديات والفعاليات.
ويستمر المعرض على مدار 6 أيام؛ الأيام الثلاثة الأولى تخصّص للسيدات، والأيام الثلاثة الأخيرة للعوائل، بمشاركة 160 جهة من داخل المملكة وخارجها.
ونوّهت رئيسة اللجنة المنظمة للمعرض عضو مجلس الأمناء رندة الفضل؛ إلى المشاركة الفاعلة والدعم اللافت للنسخة الحالية من رئيس هيئة الترفيه معالي المستشار تركي آل الشيخ، الذي لا يألو جهدًا لدعم الفعاليات الوطنية التي تساهم في رسم صورة رائعة للمملكة، وتدعم المرأة السعودية من حيث الإبداع والإنتاج، كما وجهت الشكر لسمو الأمير الوليد بن طلال، الذي له مساهمات ووقفات مميزة في دعم معرض بساط الريح الخيري سنويًّا منذ انطلاقته وحتى دورته العشرين.
وأكدت الفضل: أن المعرض تحول إلى منصة فريدة من نوعها لاستقطاب الأفراد والمستهلكين من صاحبات الأعمال لدعم أصحاب المؤسسات المحلية والخليجية.
وشدّدت على أن مشاركة 160 جهة من داخل المملكة وخارجها، أكبر دليل على الإقبال الشديد على معرض بساط الريح وحب أبناء المجتمع لهذا المعرض الخيري، الذي ينتظرونه في كل عام؛ نظرًا لما يقدمه من منتجات مميزة صُنعت بأيدٍ سعودية، وتشجيع الشباب والشابات في العمل على الرفع من المستوى المعيشي لهم، والمشاركة أيضًا في التنمية الاقتصادية للوطن؛ حيث يمتاز بإقبال واسع من مؤسسات القطاع الخاص، والأسر المنتجة السعودية والخليجية، والجمعيات الخيرية التي ستتاح لها الفرصة لتعريف الزوار بنشاطها، علاوة على مشاركة هيئة الترفيه الفاعلة احتفاءً بمرور 20 عامًا على انطلاق بساط الريح.
وأشارت الفضل إلى أن المعرض يخدم الآلاف من الأسر السعودية، ويحقّق الاستدامة والشراكة المجتمعية والتكامل الذي تنشده الدولة من خلال تعزيز قدرات فئة عريضة قادرة على الإسهام بشكل إيجابي في الاقتصاد السعودي بالتزامن مع رؤية المملكة.
10 مايو 2019 - 5 رمضان 1440
09:01 PM
بمشاركة 160 جهة من داخل المملكة وخارجها
تدشّن رئيسة مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية "نرعاك" الأميرة عادلة بنت عبد الله بن عبدالعزيز، الأحد المقبل؛ النسخة العشرين لمعرض بساط الريح بمركز جدة الدولي للمنتديات والفعاليات.
ويستمر المعرض على مدار 6 أيام؛ الأيام الثلاثة الأولى تخصّص للسيدات، والأيام الثلاثة الأخيرة للعوائل، بمشاركة 160 جهة من داخل المملكة وخارجها.
ونوّهت رئيسة اللجنة المنظمة للمعرض عضو مجلس الأمناء رندة الفضل؛ إلى المشاركة الفاعلة والدعم اللافت للنسخة الحالية من رئيس هيئة الترفيه معالي المستشار تركي آل الشيخ، الذي لا يألو جهدًا لدعم الفعاليات الوطنية التي تساهم في رسم صورة رائعة للمملكة، وتدعم المرأة السعودية من حيث الإبداع والإنتاج، كما وجهت الشكر لسمو الأمير الوليد بن طلال، الذي له مساهمات ووقفات مميزة في دعم معرض بساط الريح الخيري سنويًّا منذ انطلاقته وحتى دورته العشرين.
وأكدت الفضل: أن المعرض تحول إلى منصة فريدة من نوعها لاستقطاب الأفراد والمستهلكين من صاحبات الأعمال لدعم أصحاب المؤسسات المحلية والخليجية.
وشدّدت على أن مشاركة 160 جهة من داخل المملكة وخارجها، أكبر دليل على الإقبال الشديد على معرض بساط الريح وحب أبناء المجتمع لهذا المعرض الخيري، الذي ينتظرونه في كل عام؛ نظرًا لما يقدمه من منتجات مميزة صُنعت بأيدٍ سعودية، وتشجيع الشباب والشابات في العمل على الرفع من المستوى المعيشي لهم، والمشاركة أيضًا في التنمية الاقتصادية للوطن؛ حيث يمتاز بإقبال واسع من مؤسسات القطاع الخاص، والأسر المنتجة السعودية والخليجية، والجمعيات الخيرية التي ستتاح لها الفرصة لتعريف الزوار بنشاطها، علاوة على مشاركة هيئة الترفيه الفاعلة احتفاءً بمرور 20 عامًا على انطلاق بساط الريح.
وأشارت الفضل إلى أن المعرض يخدم الآلاف من الأسر السعودية، ويحقّق الاستدامة والشراكة المجتمعية والتكامل الذي تنشده الدولة من خلال تعزيز قدرات فئة عريضة قادرة على الإسهام بشكل إيجابي في الاقتصاد السعودي بالتزامن مع رؤية المملكة.
، "عادلة بنت عبدالله" تفتتح معرض بساط الريح بجدة الأحد المقبل ،
المصدر : الخليج 365
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