، في الجولة 29 من الدوري السعودي .. بث ثلاث مباريات مسجلة ،

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محمد بن مسعود - الدمام - قررت قنوات KSA SPORT بث ثلاث مباريات من الجولة 29 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي تقام غداً ، مسجلة.
وكشف غانم القحطاني أحد المشرفين على قنوات KSA SPORT آليه نقل المباريات الثمان والتي ستنطلق في وقت واحد عند العاشرة والنصف مساءً.
وكتب غانم مغرداً:"سيتم نقل مباريات الجولة 29 على النحو التالي:
الحزم والنصر KSA SPORT 1
الاتفاق والهلال KSA SPORT 2
الاتحاد والفتح KSA SPORT +1
الفيصلي والاهلي KSA SPORT +2
الشباب والتعاون على KSA SPORT
وأضاف: أما مباراة الوحدة والقادسية ، ومباراة الرائد والفيحاء، ومباراة الباطن وأحد فسيتم تسجيلها وعرضها لاحقا وسيتم التنوية بنتائجها بشكل دايم خلال بث المباريات وفي الاستديو التحليلي الموحد الذي سينطلق عند التاسعة مساءً.
في الجولة 29 من الدوري السعودي .. بث ثلاث مباريات مسجلةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-10
قررت قنوات KSA SPORT بث ثلاث مباريات من الجولة 29 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي تقام غداً ، مسجلة.
وكشف غانم القحطاني أحد المشرفين على قنوات KSA SPORT آليه نقل المباريات الثمان والتي ستنطلق في وقت واحد عند العاشرة والنصف مساءً.
وكتب غانم مغرداً:"سيتم نقل مباريات الجولة 29 على النحو التالي:
الحزم والنصر KSA SPORT 1
الاتفاق والهلال KSA SPORT 2
الاتحاد والفتح KSA SPORT +1
الفيصلي والاهلي KSA SPORT +2
الشباب والتعاون على KSA SPORT
وأضاف: أما مباراة الوحدة والقادسية ، ومباراة الرائد والفيحاء، ومباراة الباطن وأحد فسيتم تسجيلها وعرضها لاحقا وسيتم التنوية بنتائجها بشكل دايم خلال بث المباريات وفي الاستديو التحليلي الموحد الذي سينطلق عند التاسعة مساءً.
10 مايو 2019 - 5 رمضان 1440
09:21 PM
قررت قنوات KSA SPORT بث ثلاث مباريات من الجولة 29 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي تقام غداً ، مسجلة.
وكشف غانم القحطاني أحد المشرفين على قنوات KSA SPORT آليه نقل المباريات الثمان والتي ستنطلق في وقت واحد عند العاشرة والنصف مساءً.
وكتب غانم مغرداً:"سيتم نقل مباريات الجولة 29 على النحو التالي:
الحزم والنصر KSA SPORT 1
الاتفاق والهلال KSA SPORT 2
الاتحاد والفتح KSA SPORT +1
الفيصلي والاهلي KSA SPORT +2
الشباب والتعاون على KSA SPORT
وأضاف: أما مباراة الوحدة والقادسية ، ومباراة الرائد والفيحاء، ومباراة الباطن وأحد فسيتم تسجيلها وعرضها لاحقا وسيتم التنوية بنتائجها بشكل دايم خلال بث المباريات وفي الاستديو التحليلي الموحد الذي سينطلق عند التاسعة مساءً.
، في الجولة 29 من الدوري السعودي .. بث ثلاث مباريات مسجلة ،
المصدر : الخليج 365
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