، في الجولة 29 من الدوري السعودي .. بث ثلاث مباريات مسجلة ،

محمد بن مسعود - الدمام - قررت قنوات KSA SPORT بث ثلاث مباريات من الجولة 29 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي تقام غداً ، مسجلة.

وكشف غانم القحطاني أحد المشرفين على قنوات KSA SPORT آليه نقل المباريات الثمان والتي ستنطلق في وقت واحد عند العاشرة والنصف مساءً.

وكتب غانم مغرداً:"سيتم نقل مباريات الجولة 29 على النحو التالي:

الحزم والنصر KSA SPORT 1

‏الاتفاق والهلال KSA SPORT 2

‏الاتحاد والفتح KSA SPORT +1

‏الفيصلي والاهلي KSA SPORT +2

‏الشباب والتعاون على KSA SPORT

وأضاف: أما مباراة الوحدة والقادسية ، ومباراة الرائد والفيحاء، ومباراة الباطن وأحد فسيتم تسجيلها وعرضها لاحقا وسيتم التنوية بنتائجها بشكل دايم خلال بث المباريات وفي الاستديو التحليلي الموحد الذي سينطلق عند التاسعة مساءً.