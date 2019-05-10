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تعرف على قيمة المعونة الرمضانية لكل رب أسرة وفرد من مستفيدي الضمان
متابعات الخليج 365 - الرياض
بعد أن وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على صرف أكثر من 1.8 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي، تساءل البعض بشأن قيمة المعونة الرمضانية لكل فرد ورب أسرة.
وكما تجري العادة سيتم صرف مبلغ ألف ريال لعائل الأسرة و500 ريال لكل تابع من أفراد الأسرة.
وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، قد تقدم بخالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين على موافقته الكريمة بصرف أكثر من 1.8 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي، داعيًا الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.
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